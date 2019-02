La scorsa settimana, in chiusura del pezzo che avevo scritto e che, contrariamente alla vulgata comune, lodava soltanto il carattere dimostrato dal Lecce, scrivevo:” …mi piacerebbe vedere che molti errori marchiani venissero evitati. Vorremmo commentare le partite di calcio per i contenuti tecnici che offrono e non per gli attentati cardiaci che potrebbero provocare.”

Purtroppo, durante la settimana, non si è fatto altro che continuare a parlare della “grande remuntada”(roba che riguarderà la Juventus) e non degli errori da correggere. E poiché in questa serie B è dimostrato di come si possa vincere e perdere con tutti ecco che, con una buona squadra come il Cittadella, ci si possa sciogliere come neve al sole, riproponendo esattamente quanto intravisto nel primo tempo con il Livorno.

Questi sono i fatti, tutto il resto è fuffa, ma dai fatti bisogna risalire anche alle responsabilità e qui è veramente problematico cercare di attribuirle, visto che ve ne sono di palesi e di occulte. Continuo convinto ad affermare che il campionato che sta disputando la squadra è di primo livello, che la posizione in classifica non era stata per nulla preventivata ad inizio stagione, che le asticelle le hanno man mano alzate gli altri e non certo i calciatori e che, udite, udite! le minori responsabilità le individuo proprio negli atleti.

Vado piuttosto alle dichiarazioni rilasciate dagli aventi causa e trovo sconcertante l’analisi superficiale fatta dopo questa imbarazzante (sei stato generoso Gavino) partita ed invito, chi mi legge a valutarne il contenuto. Il Presidente si appella all’approccio (termine che al mio amico Gavino ed a me fa venire l’orticaria) sbagliato dicendo: “…ho visto da una parte una squadra determinata e dall’altra una che non aveva fame. Non mi aspettavo una involuzione sul piano dell’atteggiamento…” ed io mi domando: “ possibile che in una settimana si sia perso l’appetito e la squadra si sia involuta o non piuttosto che il primo tempo col Livorno si sia riproposto pari pari con il Cittadella”? Per il resto suggerimenti giusti tipo, ovviamente, “non facciamone un dramma”.

Liverani invece va giù pesante: ”riprendiamo dal lavoro ( in settimana cosa si è fatto e chi doveva farlo fare?), fare un bagno di umiltà (curerà la mancanza di fame?) e ripartire secondo quelle che sono le nostre caratteristiche (perché allora modificarle con scelte azzardate?). Calderoni si assume delle responsabilità che, forse, non ha:…”dovevo evitare di farlo saltare” (anche gli altri avrebbero dovuto farlo visto che di reti ne ha segnate ben tre di testa, come del resto anche all’andata). Il problema mi sembra debba essere analizzato sul come fare una efficace fase difensiva. Liverani continua: “…rifarei le stesse scelte (io no, ma non conto!) e poi:”…qualcuno, definito insostituibile (da chi?) ha fatto una partita molto negativa sul piano della determinazione. Sono deluso (anche noi tifosi)….non abbiamo avuto la fame che i nostri avversari avevano (forse il cibo non era dei migliori per stimolare l’appetito!) e poi, ultima concessione al tifoso bue :”credo che il Cittadella abbia meritato la vittoria” ( mi sembra una superficiale concessione!).

Forse sarebbe bene, ogni tanto, dare uno sguardo nelle pieghe della classifica. Il mio amico Vittorio dimostra con la statistica che in un torneo con 36 partite, con 5 sconfitte difficilmente si va in promozione in prima battuta, del resto basta vedere Brescia con sole 2 sconfitte e Palermo con 3 che occupano i primi due posti. Il Lecce è in buona compagnia con 5 sconfitte ma in piena zona play off, sempre prestigiosa per questo tipo di squadra.

La classifica ci fa intravedere qualche altro aspetto: il rapporto fra reti fatte ben 38, e reti subite, ben 36 è di 6, mentre per il Brescia è di 21 e per il Palermo è di 16 e questo vuol dire che non vi è molto equilibrio; segniamo dei bellissimi gol, specie con La Mantia, ma non con cross provenienti da Fiamozzi e Calderoni, che finiscono regolarmente fuori; è dimostrato che non possiamo fare a meno di Mancosu ed, a mio parere di Falco (nei pochi minuti in cui ha giocato, ha fatto ammonire il suo marcatore!).

Anche questo excursus numerico serve ad analizzare i fatti precisando che i calciatori danno sempre il massimo ma, talvolta, possono avere difficoltà a recepire direttive tecniche a loro non congeniali. Una sconfitta, anche di grosse proporzioni ci può sempre stare, purchè se ne faccia tesoro. Teniamo l’asticella ferma dove sta e lasciamo che i calciatori non siano mentalmente obbligati a fornire prestazioni per loro difficoltose. Questa in arrivo sarà la settimana delle verifiche!