Di F.Oli.

LECCE – Ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con il magistrato Emilio Arnesano, di non ricordare se fosse stato chiamato due volte sulla sua utenza dal pm nel corso del suo processo (imputato per abuso d’ufficio e peculato) senza escludere ma rimanendo comunque vago di aver avuto qualche conversazione con lo stesso pm solo per interposta persona. E’ in sintesi il contenuto dell’interrogatorio di garanzia del 10 dicembre scorso del direttore generale dell’Asl di Lecce, Ottavio Narracci, subito dopo il suo arresto (ai domiciliari) nell’inchiesta “Favori&Giustizia”. Per l’accusa, il 59enne di Fasano avrebbe avuto una corsia preferenziale nel processo per peculato e abuso d’ufficio per l’utilizzo dell’auto di servizio per fini privati chiuso con una sentenza assolutoria sulla scorta di una morbida istruttoria condotta dal pm Arnesano.

Ma ripercorriamo le dichiarazioni del direttore rilasciate il 10 dicembre scorso davanti al gip del Tribunale di Potenza Amerigo Palma e al pubblico ministero Veronica Calcagno, titolare del fascicolo d’indagine. Interrogatorio che verte sulle vicenda personale ma anche sui suoi rapporti con gli altri indagati. Sul processo a suo carico le risposte del direttore Asl sono concise, nette e chiare. Alla domanda clou se ricordava di essere stato chiamato sulla utenza che utilizzava dal pm Arnesano durante il processo risponde: “”No io questo non lo ricordo. L’ho detto, ma non lo ricordo…Onestamente non lo ricordo…Sinceramente non lo ricordo”. Su eventuali altri contatti con il magistrato Narracci ha ancora meno dubbi: “Io non ho avuto alcun contatto con il dottore Arnesano”. Di nessun tipo. Forse, insistono gli inquirenti, c’è stata qualche conversazione con il pm dopo che quest’ultimo aveva chiamato Carlo Siciliano? Narracci replica: “Guardi, anche questo l’ho letto sulle carte. Se è scritto è successo, certamente Siciliano aveva l’abitudine…molta gente mi chiama.Io ricevo decine di telefonate al giorno. A volte mi dicono: “ti passo un amico”. Anche per non fare cattiva figura sono tu dici “passamelo” se di questo si è trattato, si è trattato di contatti fugacissimi. Limitati al massimo a un indirizzo di fugace saluto”.

Al che gli inquirenti vanno al nocciolo della questione chiedendo se avesse mai dato il suo numero al magistrato salentino. Narracci articola la sua risposta: “Io non escludo di averlo dato perché quando ci siamo presentati e lui, appunto mi parlò di questo grave problema del figlio, come spesso accade per fatti anche di cortesia reciproca, magari ci siamo scambiati anche il numero. Questo risale, ripeto, al momento in cui ho conosciuto il dottore Arnesano che è tra il 2011 e il 2012 quando cominciai l’esperienza di Direttore Sanitario a Lecce ed ebbi delle occasioni pubbliche in cui ho evidentemente conosciuto il dottore”.

Prima e dopo da questo momento focale dell’interrogatorio gli inquirenti cercando di approfondire le altre vicende contenute nell’ordinanza. Narracci riferisce di non aver mai saputo che la piscina del dottore Giorgio Trianni era finita sotto sequestro (l’ho appreso leggendo gli atti”, di non aver mai partecipato a delle battute di caccia, in particolare quelle fatte a Piatrapertosa “assolutamente no” e di non sapere se tra Trianni e Arnesano ci fosse un rapporto pregresso alle vicende finite all’attenzione degli inquirenti: “No, non lo so” è la sua risposta. C’è dell’altro. Al rilievo dei pm su una conversazione con Siciliano che riferisce a Narracci della trasferta lucana con Trianni e Arnesano nella stessa auto dagli atti emerge che il direttore risponde: “Beh, avevano qualcosa da dirsi”. Narracci replica nell’interrogatorio: “E’ una frase buttata lì, perché non avevo idea di questa situazione”.