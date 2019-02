F.Oli.

GALUGNANO (Lecce) – In quattro rischiano il processo per l’incidente ferroviario avvenuto il 13 giugno del 2017 all’altezza della stazione di Galugnano dopo lo scontro fra due treni. Il pubblico ministero Maria Rosaria Micucci , titolare del fascicolo d’indagine, ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per R.R., macchinista, di 69 anni, residente a Lizzanello; il capotreno M.Q., 53 anni, di Monteroni; L.C., 55 anni, di Foggia, nelle vesti di Business Unit Trasporto Ferroviario Ferrovie Sud Est e L.A., 63 anni originario di Lecce ma residente a Triggiano, direttore del Trasporto Ferrovie Sud Est. L’ipotesi di reato contestata è sempre la stessa: disastro ferroviario colposo anche dopo i canonici 20 giorni concessi agli indagati per chiedere di essere interrogati o per produrre memorie difensive. Ora un gip dovrà fissare la data dell’udienza preliminare, anticamera per una richiesta di proscioglimento o di un rinvio a giudizio per i presunti responsabili di un incidente ferroviario che, solo per puro miracolo, non finì in tragedia.

L’inchiesta, dopo una lunga indagine inizialmente coordinata dagli allora pubblici ministeri Antonio Negro e Giovanni Gagliotta, (ora rispettivamente procuratore aggiunto a Brindisi e sostituto procuratore generale a Lecce) finirà, a breve, al vaglio di un giudice per l’udienza preliminare. Indagine condotta dagli agenti della Polfer e che si è avvalsa di una consulenza dell’ingegnere Antonio Vernaleone. Non fu solo un errore tecnico (amplificato dalla concitazione di quei momenti). Secondo le conclusioni della Procura ci sarebbe a monte anche una formazione inadeguata del personale da parte dei dirigenti. Un mix di errori colposi che, quel pomeriggio sul binario Lecce-Zollino, avrebbe potuto provocare una strage (come accaduto il 12 luglio del 2016 sulla Corato-Trani). Fortunatamente i danni dell’incidente furono contenuti: poco più di 20 feriti (tra viaggiatori e dipendenti delle Ferrovie Sud Est) lasciando, però, una lunga scia di paura e di polemiche.

Lo scontro si verificò alle 17.15 sull’unico binario all’altezza della stazione di Galugnano. Ad entrare in collisione furono il treno TVAT 554, proveniente da Zollino e diretto a Lecce e il TVAT 549, in arrivo dal capoluogo salentino con destinazione Gallipoli. Seguendo il ragionamento degli inquirenti, il macchinista del treno diretto a Lecce avrebbe sfrenato i freni del carrello anteriore dell’automotrice mentre il capotreno avrebbe effettuato un’operazione di sfrenatura del carrello posteriore della motrice su richiesta del macchinista. Il treno, a quel punto, a anche a causa della pendenza su quel tratto ferroviario, si sarebbe messo in movimento uscendo dalla stazione anche a causa della temporanea inefficienza dell’impianto di frenatura. Da qui l’incidente.

Perché, stando alle conclusioni della Procura, nonostante il treno in arrivo da Lecce si fosse arrestato in attesa di avere il via libera e il disperato tentativo del macchinista di arretrare per ridurre gli effetti dell’impatto l’urto ci fu comunque. Attutito certo ma comunque tale da provocare una ventina di feriti. E un’indagine per reati colposi. Per una serie di concause tecniche il macchinista non avrebbe eseguito le possibili manovre di emergenza per arrestare il treno ed evitare la collisione. Anche il capotreno avrebbe cooperato nella dinamica dell’incidente. In particolare per aver eseguito una completa sfrenatura del treno su un tratto di linea ferroviaria in pendenza.

Ci sono poi le responsabilità a carico dei due dirigenti della società Sud-Est. Si focalizzano sull’errore compiuto dal macchinista che, a dire della Procura si sarebbe potuto evitare se fosse stata attuata una corretta formazione del persone. I neo imputati sono difesi dagli avvocati Maria Pia Scarciglia, Mario Rossi, Michele Laforgia e Andrea Di Comite.