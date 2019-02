F.Oli.

CARPIGNANO SALENTINO (Lecce) – Non era libera di muoversi neppure nella sua abitazione e terrorizzata dal mnarito dormiva nella camera da letto chiusa a chiave. Ed un 52enne di Carpignano salentino è stato allontanato dalla casa familiare con un provvedimento richiesto dal pubblico ministero Alessandro Prontera e disposto dal gip Cinzia Vergine. L’indagine, una delle tante che si consumano tra le pareti domestiche, ha fatto luce su una serie di episodi avvenuti in casa nell’ambito di un contesto familiare apparentemente sereno. Tant’è. Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una triste realtà di abusi e soprusi. L’uomo avrebbe picchiato la moglie (da qui l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni) con una violenza spropositata.

In particolare nel capo d’imputazione vengono riportati tre episodi: il primo risale al 9 agosto del 2017. L’uomo avrebbe afferrato la moglie per i capelli, spinta contro una parete e presa a calci e schiaffi tanto da provocarle lesioni giudicate guaribili in 3 giorni. All’attenzione della magistratura è poi finito un secondo caso datato 8 marzo 2018 (ironia della sorte giorno della festa delle donne). Anche in quel caso l’uomo si sarebbe scagliato contro la malcapitata, buttandole addosso un tavolo di legno e colpendola più volte con calci e pugni.

La sequela di episodi ha riservato un ultimo caso. E’ accaduto l’8 febbraio. La donna stava per uscire da casa per incontrarsi con l’avvocato che sta seguendo le pratiche per la separazione quando sarebbe stata bloccata dall’uomo, colpita con pugni in testa e al volto e calci nella zona sacrale. Una tale e brutale violenza costate alla donna una prognosi di 20 giorni. Il tutto condito da minacce se la donna si fosse recata dai carabinieri per denunciarlo. In realtà, la sfortunata protagonista di questa lunga serie di violenze ha trovato il coraggio di denunciare il “suo” uomo allontanato da casa con un provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

In mattinata, sempre davanti allo stesso gip, l’indagato è comparso per l’interrogatorio di garanzia alla presenza dell’avvocato Carlo Caracuta. L’uomo ha negato ogni addebito contestualizzando gli episodi in un contesto familiare estremamente difficile.