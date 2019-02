NARDO’ (Lecce) – Si è svolta ieri sera, presso i Libertini Music Drink & Food a Lecce, la presentazione ufficiale del Team Hab Cycle, squadra ciclistica, con sede a Nardò. Accanto all’impegno sportivo degli atleti, spicca anche quello societario per costruire attorno alla squadra un gruppo compatto di aziende eccellenti, che credono nello sport come veicolo per raggiungere con passione e dedizione i migliori risultati professionali e umani.

Gli sponsor che supporteranno le attività del team saranno Cyclon LAB centro di preparazione ciclistica all’avanguardia nel settore, Fabrique Maison importante impresa edile della città di Nardò, il main sponsor UnoErre Srl primaria azienda tessile di Veglie che produce abiti di altissimo livello sartoriale per Gucci Chanel Balenciaga Vuitton Alexander McQueen, Enervit, Santo Stefanelli Nutrizione & Sport e Il negozio di biciclette Hab Cycle, rivenditore ufficiale Orbea.

Il tutto sotto la guida attenta del presidente Marcello Greco, che coordinerà tutte le attività del team, che correrà con biciclette del noto marchio Orbea. Per l’occasione sono state presentate anche le divise ufficiali e la rosa completa del team, che annovera atleti di primo piano come Andrea Delli Noci, Massimiliano De Leo e Antonella Capone, che si sono ben distinti negli anni passati, in tutte le competizioni cui hanno partecipato, portando a casa numerose vittorie e piazzamenti importanti. Non ci resta che attendere il debutto degli atleti, le cui attività avranno principale focus nei circuiti Bicinpuglia,Trofeo dei Parchi Naturali, senza trascurare le competizioni su strada.