di Flavio De Marco

Il Lecce, acciaccato, nella sfida interna contro il Livorno schiera Vigorito; Venuti, Marino, Meccariello, Calderoni; Tachtsidis, Arrigoni, Tabanelli, Falco; La Mantia e Palombi. Il Livorno di Breda, col 3-4-1-2 mette in campo: Mazzoni; Gonnelli, Bogdan, Boben; Kupisz, Luci, Rocca, Fazzi; Diamanti; Giannetti, Raicevic.

Nei primi dieci minuti si vede la supremazia del Lecce ed è La Mantia ad avere la prima vera occasione con uno stacco di testa di poco alto sulla traversa. Al quarto d’ora La Mantia si ripete, questa volta su suggerimento di un ispiratissimo Falco. La risposta del Livorno non si lascia attendere: Giannetti sfrutta una distrazione dei giallorossi e costringe Vigorito agli straordinari.

Alla mezz’ora il Lecce pasticcia a centrocampo, Arrigoni non trova Tabanelli nel passaggio pericolosamente orizzontale e, invece, trova la ripartenza del Livorno: Bogdan sfrutta al massimo il contropiede e dopo una bella cavalcata tira all’angolino e supera Vigorito. Parziale 0-1. Passano circa cinque minuti ed il Lecce ripete uno svarione a centrocampo, l’assenza di Mancosu, Scavone e Petriccione sono più serie del previsto: i toscani fraseggiano alla grande e Diamanti al termine di un’azione corale a due passi dalla porta non perdona. 0-2. I giallorossi si affidano a Tabanelli per una pronta replica, ma, la sua bella conclusione non inquadra la porta. Si chiude la prima frazione con un calcio piazzato di falco che non raggiunge nessuna maglia leccese in posizione interessante.

Di fronte a quasi diecimila spettatori il Lecce si presenta nel secondo tempo con Tumminello al posto di Tabanelli e Liverani schematizza un insolito 4-2-4. Per il Livorno fuori Mazzoni dentro Zima tra i pali. La Mantia accorcia le distanze al minuto sessanta, da pochi passi dall’estremo difensore livornese, il gigante attaccante del Lecce non fallisce su cross di Venuti. Il pressing del Lecce è terribile, Palombi al minuto settanta impensierisce la difesa del Livorno, ormai chiusasi a riccio. Il Lecce acciuffa il pareggio a dodici minuti dal termine: l'”operaio” del Lecce, Arrigoni, tira da fuori area dopo una serie di palle sventate degli amaranto e pareggia i conti. 2-2. Fuori Tachtsidis e dentro Haye, il Lecce la vuole vincere ed i toscani sono rintanati. Fuori anche Palombi per il ritorno di Saraniti: mister Liverani prova davvero il tutto e per tutto. Tutti i giocatori del Lecce ci credono, ben quattro i minuti di recupero e proprio al novantaduesimo La Mantia di esperienza su cross di Haye non esita e sigla il 3-2, un grande ribaltone prova di carattere e di tecnica, nonostante le gravissime assenze. Il nervosismo assale gli ospiti sul finale, Diamanti si fa espellere dopo un fallo inutile e scorrettissimo ai danni di Arrigoni. Il Lecce vince e fa esplodere di gioia il Via del Mare: i giallorossi nel secondo tempo entrano in campo col piglio giusto, con rinnovato entusiasmo e maggiore incisività. Va dato grande merito anche a mister Liverani per aver ricaricato il gruppo e aver miscelato bene gli ingredienti pur non avendo tanti giocatori a disposizione.