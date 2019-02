LECCE – L’Ascus Lecce incappa nel terzo pareggio consecutivo e si allontana dal primo posto della classifica occupata dal Crema. Ieri pomeriggio i giallorossi non sono andati oltre lo 0-0 contro La Roma 2000, gara giocatasi sul campo capitolino in occasione della partita valevole per la settima giornata del campionato nazionale di calcio a 5 Non Vedenti Assoluti indetta dalla Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi.

Il confronto terminato a reti inviolate ha lasciato in eredità una gara con poche occasioni da rete e priva di particolari emozioni.

Gli uomini di mister Antonio Potenza sono scesi in campo con Mattia Persano tra i pali, Pantaleo Bortone (capitano), Davide Dongiovanni, Massimo D’Attolico e Massimo Cervelli (giocatore/presidente). Dalla panchina sono subentrati Antonio Capeto e Salvatore Peluso, che non sono riusciti a cambiare le sorti del match.