LECCE – Il centrocampista sloveno, Zan Majer, che è già a disposizione di mister Liverani, ha firmato un contratto fino al 30 giungo 2019 con opzione per altri due anni. È la stessa società di via Colonnello Costadura a darne notizia con una nota. Debutta in massima serie slovena nel 2010 con l’NK Aluminij. Nel 2012 passa all’NK Domzale, con cui vince la Coppa di Slovenia. Majer , classe 92, si è liberato recentemente dal Rostov, dove è approdato nel 2017.

Intanto questa mattina la truppa di Liverani si è allenata a porte chiuse al Via del Mare.