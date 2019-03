F.Oli.

LECCE – Era stato assunto per accudire e prestare assistenza ad un anziano affetto sin dalla nascita da un grave handicap che non gli consentiva e non gli consente tuttora di essere autosufficiente. Tra le pareti di casa di un 81enne, invece, il badante dell’uomo si sarebbe rivelato un uomo violento e autoritario tanto da finire sotto processo. B.T., 42enne di origini bulgare ma da tempo residente a Lecce, è così finito sul banco degli imputati con l’accusa di maltrattamenti. L’istruttoria è già scattata da tempo. In giornata davanti al giudice monocratico Silvia Saracino sono stati sentiti i testi del pm e della parte civile mentre nella prossima udienza in aula dovranno comparire i testi della difesa (rappresentata dall’avvocato Vincenzo Magi).

I presunti maltrattamenti sono stati svelati dalla stessa vittima. Iniziati nel dicembre del 2013 sarebbero andati avanti fino ad aprile del 2016. In questo lungo arco temporale, l’anziano, ora 81enne, sarebbe stato lasciato in alcune occasioni a digiuno, sotto al sole e in auto mentre il suo badante si intratteneva con alcuni extracomunitari. In altre circostanze, infine, sarebbe stato costretto a mangiare del pane duro.

Il processo dovrà fare luce anche su altri raccapriccianti episodi. L’anziano sarebbe stato portato fuori dalla propria abitazione nonostante avesse la febbre e la bronchite. Solo dopo tre anni le due vite si sono separate. L’anziano disabile è stato trasferito in una residenza sociale dove ha confermato gli abusi anche ad uno psicologo della struttura. Il badante, invece, non appena venne informato dell’intenzione di interrompere ogni rapporto di assistenza avrebbe assunto un atteggiamento scontroso con messaggi anche vocali piuttosto pesanti del tipo: “Se tu mi mandi via, pace non c’è per nessuno…ti faccio pagare l’aria che hai respirato”. Tracce degli epiteti e delle minacce sono state riportate su un supporto informatico poi allegato alla denuncia.

Nel corso delle indagini il quadro accusatorio si è ulteriormente arricchito con una consulenza disposta dal pm, con la forma dell’incidente probatorio, per stabilire se l’anziano, affetto da una paresi spastica degli arti inferiori, fosse incapace di rendere testimonianza per via della patologia che lo attanaglia sin dalla nascita come poi effettivamente emerso. Nel processo la sorella, nominata amministratrice di sostegno, è assistita dall’avvocato Simona Blago.