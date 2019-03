LECCE – A distanza di sette giorni in Serie B si replica Lecce – Palermo. Dal campo di calcio a quello del parquet della pallacanestro.

Infatti La Lupiae Team Salento, squadra di basket in carrozzina, sabato 9 marzo sarà nel capoluogo siciliano per tentare di centrare la settima vittoria in campionato e consolidare così il secondo posto del girone D.

Tuttavia, prima di andare a canestro, la squadra leccese dovrà affrontare una prova non indifferente: il viaggio in pullman.

“Ci attende un bel tour de force – dichiara Simone Spedicato, presidente dei giallo blu – quasi 2000 chilometri tra andata e ritorno e nel mezzo una gara impegnativa.

Una bella prova che nel corso di questo fine settimana non potrà che unire ulteriormente il nostro gruppo, ormai quasi pronto per ambire al grande palcoscenico della Serie A.

Questo – conclude Spedicato- è il nostro grande sogno che ci auguriamo quanto prima, in sinergia con tutte le forze del territorio, di centrare”.

Basket in carrozzina, Serie B girone D

Sabato 9 marzo ore 16

6^ giornata di ritorno

I ragazzi di Panormus (Palermo) – Lupiae Team Salento

Classifica:

18 punti: Reggio Calabria

12: Lecce* e Bari

8: Palermo

4: Catania

0: Barletta

*una gara da recuperare