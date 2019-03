F.Oli.

COPERTINO (Lecce) – Sentenza parzialmente riformata in Appello per Vittorio Delle Rose, il rigattiere 72enne di Copertino, accusato di tentato omicidio per aver cercato di strangolare la compagna di 30 anni più giovane dopo la fine della relazione il 7 settembre del 2017. La Corte (presieduta dal giudice Vincenzo Scardia) ha ridotto da 8 a 7 anni la condanna di primo grado inflitta il 12 marzo di un anno fa in abbreviato dal gup Simona Panzera che aveva disposto anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni una volta espiata la pena. In favore della parte civile, una 42enne, (difesa dall’avvocato Giovanni Tarantino) è stato confermato un risarcimento da liquidarsi in sede civile.

Il grave fatto di cronaca risale, come detto, al 7 settembre di due anni fa quando l’anziano avrebbe compiuto la sua follia non accettando la fine della relazione. E se l’episodio non è sfociato nell’ennesimo femminicidio lo si deve solo alla immediata ed energica reazione della donna. I fatti: l’uomo avrebbe convinto la ex compagna a salire sulla sua MotoApe con la scusa di raggiungere un loro conoscente a Monteruga (frazione di Veglie). La donna salì in auto senza immaginare quale piano volesse attuare l’anziano. Improvvisamente, l’uomo avrebbe imboccato una stradina di campagna dove Delle Rose sarebbe sceso. Con sé aveva una corda. Avrebbe cercato di strangolare l’ex compagna. Poi calci e schiaffi. La donna, spinta da un istinto di sopravvivenza, riuscì a liberarsi e a raggiungere la strada provinciale.

Ferita, venne soccorsa da alcuni automobilisti di passaggio che allertarono prontamente i carabinieri di Veglie diretti dal maresciallo Raffaele Lezzi.. I militari raggiunsero la zona. Delle Rose era ancora lì. Venne bloccato e arrestato. Vittima e presunto carnefice finirono entrambi in ospedale. Il rigattiere accusò un malore; la donna, invece, venne medicata per le ferite riportate nella colluttazione con un uomo che non avrebbe accettato la fine di una storia d’amore ormai sul viale del tramonto. Nel corso dell’udienza di convalida, l’uomo rimase in silenzio ma confidò ai suoi legali di non aver mai voluto uccidere nessuno.

In Appello gli avvocati difensori Daniele Scala e Andrea Starace hanno evidenziato la contraddittorietà delle dichiarazioni rilasciate dalla parte civile e la mancanza di qualunque testimone al momento del fatto. In più sarebbero rimasti nebulosi ed opachi alcuni elementi investigativi non adeguatamente approfonditi come una relazione sentimentale della vittima con un altro uomo che avrebbe minato sulla serena esistenza dell’imputato. Ombre, poi, erano state evidenziate sull’esatta qualificazione del reato da derubricare in lesioni personali. Le corde, utilizzate per soffocare la donna, sarebbero state rinvenute per caso dall’imputato nella moto ape ed utilizzate nella concitazione del momento per fiaccare la resistenza della vittima. Inoltre, il presunto strangolamento sarebbe stato sicuramente lieve tanto che i sanitari del pronto soccorso non avrebbero rilevato, a detta della difesa, sul collo della persona offesa alcun segno particolare che possa avvalorare un tentativo, tantomeno violento e prolungato, di strangolamento. I traumi, in sostanza, risulterebbero compatibili con una colluttazione violenta tra due persone che si azzuffanno.

Non appena la Corte depositerà le motivazioni, la difesa proporrà ricorso in Cassazione.