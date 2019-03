LECCE – Domenica scorsa il rigido protocollo di sicurezza non gli aveva permesso di avvicinarsi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in visita a Lecce con tappa presso la Cittadella universitaria”. In tempi di agguati, bombe, intimidazioni l’allerta è sempre molto alta e il sogno di Sandrino, ragazzo autistico di 13 anni, di stringere la mano al premier e consegnargli la lettera non si è potuto realizzare. Percorso off-limits. Con grande dispiacere del piccolo Sandrino accompagnato dal padre. La tristezza per quello che poteva essere è durata ben poco.

Grazie all’associazione Pronto Soccorso dei Poveri ma soprattutto all’impegno del consigliere regionale pentastellato Antonio Trevisi la lettera è arrivata al Presidente del Consiglio. Che ha risposto contattando la famiglia di Sandrino per telefono per poi intrattenersi in una conversazione con lo stesso Sandrino. E l’appuntamento per l’incontro è stato subito trovato. Il ragazzino, la madre e il padre sono stati invitati a partecipare martedì a Roma alla giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Un gesto che ha riempito il cuore del giovane e dei suoi genitori che, forse, non speravano più di poter coronare il loro sogno. Ma un po’ di delicatezza e di sensibilità al mondo d’oggi sembra esserci ancora. Anche perché il contenuto della lettera scritta da Sandrino non poteva lasciare indifferenti. Neppure il Premier.

ecco il contenuto della missiva: “Sono Sandro, ma mi chiamano tutti Sandrino. Ieri, insieme ad altre persone disabili, ho cercato insieme al mio papà,di raggiungere via Monteroni per cercare di consegnare una lettera nelle Sue mani. Volevo farla riflettere sui problemi che noi ragazzi autistici o semi autistici abbiamo e di conseguenza hanno le nostre famiglie…..Purtroppo, il rigidissimo Cerimoniale non ha permesso neanche a noi di avvicinarci a Lei, pertanto consegniamo questa mia lettera all’On. Cons.re Antonio Trevisi, affinché tramite vie a noi sconosciute, possa farLe arrivare questa mia lettera al più presto. Sig. Presidente, sono Sandrino, 13 anni, con problemi sin da piccolo di autismo. Ora che sono quasi adolescente sto molto meglio ma lo stesso voglio farla riflettere sul nostro mondo, sul fatto che noi disabili non siamo “BAMBINI DI SERIE B”, ma abbiamo gli stessi diritti e doveri di tutti i bambini italiani. Perciò, La prego di spendere qualche parola sui nostri problemi e sull’autismo di tanti bambini in generale e il suo Governo faccia sì che possa trovare più aiuti per noi e le nostre famiglie, anche perchè si sprecano tanti denari per futili motivi. GRAZIE SIG. PRESIDENTE CONTE, La saluto con affetto. SANDRINO da LECCE”.