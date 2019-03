F.Oli.

SQUINZANO (Lecce) – Tentò d’investire un cliente dopo un furibondo litigio per un formaggino ritenuto dall’acquirente avariato. La Corte d’appello (Presidente Carlo Errico) ha confermato anche in Appello la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione a carico di Oscar Nobile, 39enne di Squinzano, ex titolare di un supermercato, con l’accusa di tentato omicidio.

La sentenza non cambia di una virgola il verdetto emesso nell’ottobre del 2014 da giudici della seconda sezione collegiale (Presidente Pasquale Sansonetti, a latere Michele Toriello e Sergio Rizzo). Non appena saranno depositate le motivazioni, l’avvocato Antonio Savoia presenterà ricorso in Cassazione. Nobile si sarebbe “limitato” ad effettuare una manovra di inversione di marcia senza alcuna volontà di far del male a qualcuno. La persona offesa, Oronzo Caiulo, assistita dall’avvocato Ottaviano Manca, non si era costituita parte civile.

Il tentativo d’investimento scaturì dopo una lite per un formaggino. Oronzo Caiulo, acquistata la confezione per la nipotina dal supermercato dei Nobile, lo riportò indietro sostenendo che fosse avariato. La sera stessa, Antonio, il papà dei Nobile, si presentò presso l’abitazione di Caiulo per un chiarimento che ben presto degenerò in una lite. Antonio colpì al al volto Caiulo procurandogli una frattura nasale e questi fatti sono stati oggetto di un altro processo,

L’accusa di tentato omicidio maturò per quanto accaduto nei successivi minuti. Nobile, colto da malore, sarebbe stato soccorso anche dal suo rivale. Nel frattempo il figlio Oscar, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza del 118, caricò il padre sulla propria auto, una Lancia Y. Nel partire a tutta velocità, rischiò di travolgere Caiulo che evitò l’impatto solo grazie all’intervento di un amico. Le conseguenze riportate dalla presunta vittima non furono così lievi: lesioni ed escoriazioni al ginocchio e al gomito destro con una prognosi di 28 giorni. Tanto da configurare l’accusa di tentato omicidio.