F.Oli.

SALENTO – Avrebbe palpeggiato un’amica della figlia di soli 13 anni in casa mentre era in corso una festa tra ragazzi che si dilettavano a cantare con il karaoke. Un padre di famiglia, residente in un comune del basso Salento, è così finito nel registro degli indagati con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio, finito all’attenzione degli inquirenti, risale a dicembre scorso, a ridosso delle festività natalizie. In casa dell’uomo la figlioletta aveva incitato l’amica e il fratello di quest’ultima per divertirsi al karaoke.

Una giornata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza macchiata da alcuni secondi di assurda follia. Le presunte molestie si sarebbero consumate mentre la figlia dell’uomo si era allontanata da casa e il fratellino si trovava in bagno. In quei frangenti, con il campo libero, l’uomo si sarebbe avvicinato alla ragazzina toccandola in tutte le parti del corpo. La ragazzina ha iniziato ad urlare: “Lasciami stare, lasciami stare” e l’uomo ha effettivamente desistito.

Una volta rientrata a casa, però, la 13enne in lacrime ha confidato alla madre quanto era accaduto in casa dell’amica. La donna non ha perso tempo. Si è presentata presso la caserma dei carabinieri e ha prontamente denunciato l’uomo. Un’informativa è stata così inviata in Procura. Il magistrato inquirente Stefania Mininni ha così aperto un fascicolo d’indagine.

Nella giornata di ieri, davanti al gip Carlo Cazzella, la ragazzina è stata sentita con la forma protetta dell’incidente probatorio alla presenza del pm e di una psicologa. la giovane, seppur con qualche difficoltà, ha confermato l’episodio. Ora la Procura dovrà valutare se chiudere le indagini facendo notificare un avviso all’indagato o chiedere l’archiviazione del procedimento.