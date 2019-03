F.Oli.

TAURISANO (Lecce) – Ci sono dei responsabili per la morte di Giuseppe Orlando, il 16enne di Taurisano, deceduto per un presunto caso di malasanità il 17 ottobre del 2014 dopo una lunga e sofferente odissea a cavallo tra due ospedali. Lo certifica la sentenza emessa dal giudice monocratico della prima sezione penale Alessandra Sermarini che ha condannato a 2 anni di reclusione un operatore del pronto soccorso, due rianimatori, un internista e un neurologo in servizio presso l’ospedale “Ferrari” di Casarano con l’accusa di omicidio colposo (concedendo comunque la sospensione della pena e la non menzione). Gli imputati dovranno provvedere al pagamento di una provvisionale di 60mila euro a titolo di provvisionale in favore dei genitori e del fratello della vittima, assistiti in questa lunga battaglia dall’avvocato Massimo Fasano. Il resto del danno sarà quantificato in separata sede. Il giudice ha assolto un medico del 118 perché il fatto non costituisce reato (difeso dagli avvocati Giuseppe Corleto e Andrea Rosafio) e un dottore della guardia medica in quanto non punibile (assistito dall’avvocato Luigi Potenza). Per tutti gli imputati, residenti tra Taurisano, Presicce, Matino, Sannicola, Casarano e Salve, il pubblico ministero Roberta Licci aveva invocato 2 anni di reclusione.

Il giudice, in attesa di conoscere le motivazioni che saranno depositate nei prossimi 90 giorni, ha fatto un distinguo tra chi ha inizialmente seguito il giovane e chi, invece, ha accompagnato il ragazzo nel percorso sanitario concluso in maniera tragica.

Questo perché, come ha raccontato la lunga istruttoria, la morte di Giuseppe (figlio di un noto imprenditore della zona) è una storia di presunti errori compiuti per negligenza e imperizia. Orlando soffriva di una patologia conosciuta come “Acquedotto di Silvio”, una “derivazione ventricolo peritoneale”. Il 16 ottobre del 2014 il 16enne avverte un malore. Il medico curante, poi prosciolto in sede di udienza preliminare, prescrive al giovane una fiala di plasil (un farmaco utilizzato contro nausea e vomito). I fastidi fisici proseguono. E ore dopo viene visitato dal medico di guardia che si sarebbe limitato ad effettuare un’iniezione sempre di plasil e a consigliare di bere molti liquidi. Le condizioni del 16enne, però, non migliorano. Anzi si aggravano. E si rende necessario l’intervento dell’ambulanza del 118. Da questo momento sarebbero stati commessi una serie di errori.

Nonostante fosse a conoscenza dei problemi fisici dello studente, il medico non avrebbe disposto il ricovero presso l’ospedale “Vito Fazzi” dotato del reparto di neurochirurgia. Orlando sarebbe stato trattenuto nel nosocomio di Casarano dove i vari specialisti avrebbero temporeggiato in esami lunghi e complessi ritardando il ricovero a Lecce dove Orlando è poi deceduto il 17 ottobre sempre di cinque anni fa. I genitori, nonostante il dolore e lo choc per la morte del figlio, diedero l’ok per l’espianto degli organi di Giuseppe. La successiva consulenza del medico legale Roberto Vaglio accertò un nesso tra l’operato dei medici e il decesso del giovane. In sede di udienza preliminare il gup dispose un’integrazione d’indagine per accertare se il giovane poteva essere trasferito molto tempo prima al “Vito Fazzi”.

In quella sede il giudice dispose il proscioglimento del medico di base “perché intervenuto in un momento in cui il paziente manifestava solo senso di nausea ed un leggero mal di testa”. Per gli altri sette, invece, la sentenza di primo grado ha emesso un verdetto differente: per cinque di condanna, per due di assoluzione.

Il collegio difensivo era completato dagli avvocati Ester Nemola, Mauro Marzano, Giovanni Bellisario, Stefano De Francesco, Stefano Orlando e Massimo Manera.