F.Oli.

UGENTO (Lecce) – Sei indagati per la morte di Agata Perruccio, pensionata di 85 anni, deceduta giovedì pomeriggio nella sua abitazione di via Bari, a Ugento. L’avviso di garanzia è stato notificato ad operatori e medici del 118 iscritti nel registro degli indagati dal pubblico ministero Massimiliano Carducci con l’accusa di omicidio colposo. In giornata sulla salma dell’anziana è stata eseguita l’autopsia i cui risultati saranno depositati solo nelle prossime settimane.

Nella denuncia, presentata ai carabinieri di Ugento, i familiari dell’anziana (assistiti dall’avvocato David Alemanno) sostengono che tra i primi soccorritori arrivati sul posto non c’era il medico, giunto poi successivamente con l’automedica. Il figlio, in possesso di diverse certificazioni di primo soccorso, si sarebbe quindi offerto di eseguire egli stesso il massaggio. A quel punto, si legge ancora nella denuncia, “i sanitari mi hanno invitato a uscire perché dovevano lavorare e io mi sono alterato perché ho capito che mia madre stava per morire, cosa che si è verificata. Ritengo che i sanitari siano stati responsabili del decesso di nostra madre perché non hanno praticato le giuste manovre e anche perché hanno fatto intervenire in ritardo la dottoressa non sapendo cosa fare”.

In questa vicenda di presunta malasanità, però, c’è il racconto dello stesso personale del 118 che sostiene di essere stato aggredito dai familiari nel corso dell’intervento. In una nota presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Lecce, Marcello Antonazzo, ha espresso solidarietà all’equipaggio, afferma che “i parenti hanno cominciato ad andare in escandescenze inveendo e minacciando con una spranga di ferro dapprima l’infermiere, il soccorritore e l’autista e successivamente anche il medico arrivato sul luogo dell’evento, con l’automedica, dopo pochi minuti”.