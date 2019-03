F.Oli.

LECCE – Più motivazioni per dire no (l’ennesimo) alla richiesta di revoca dei domiciliari per l’ex assessore e consigliere comunale del centrodestra Attilio Monosi. Il gip Edoardo D’Ambrosio rigetta l’istanza di rimettere in libertà l’ex politico leccese “preso atto del parere contrario espresso dal pubblico ministero ritenuto di dover condividere le argomentazioni poste a fondamento di tale parere per ciò che riguarda la mancata attenuazione sulle esigenze cautelari delle circostanze nuove e sopravvenute allegate nell’istanza” (decorso del tempo; decreto che dispone il giudizio; commissariamento del Comune di Lecce; intervento, annullamento, con rinvio, da parte del della Corte di Cassazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame per ciò che attiene alle esigenze cautelari).

Inoltre, sottolinea il gip, “finché non saranno note le motivazioni dell’ordinanza di annullamento della Suprema Corte non è dato a questo giudice di valutare se tale provvedimento attenga ad una censura formale in ordine alla motivazione dell’ordinanza di merito annullata (ipotesi che appare più plasubile alla stregua dell’annullamento con rinvio), ovvero ad una censura sostanziale circa l’inadeguatezza della misura cautelare in corso. Inoltre il giudice non si sottrae a sottolineare che nei confronti di altri imputati (Luca Pasqualini, Diego Monaco, Monica Durante) la stessa Suprema Corte si è recentemente espressa in merito all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

Inoltre le condizioni di salute di un parente stretto di Monosi non appaiono incompatibili con la misura cautelare in corso in quanto all’occorenza l’imputato ben potrà avanzare documentata richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per comprovata necessità di accompagnare il proprio parente presso i presidi sanitari di volta in volta individuati.