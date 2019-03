F.Oli.

MONTERONI-ARNESANO (Lecce) – Due indagati per l’incidente sul lavoro in cui ha perso la vita mercoledì mattina Roberto Pulli, operaio 57enne di Arnesano. Si tratta della proprietaria dell’abitazione in cui l’operaio stava lavorando e di un suo collega. L’accusa è di omicidio colposo. I nomi dei due indagati compaiono nell’avviso di conferimento dell’autopsia sul corpo dello sfortunato lavoratore che verrà eseguita giovedì dal medico legale Ermenegildo Colosimo così come stabilito dal pubblico ministero Donatina Buffelli. Ovviamente i due indagati, così come i familiari della vittima, potranno nominare consulenti di parte per partecipare all’esame necroscopico.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, l’operaio era impegnato in alcuni interventi di ristrutturazione di un edificio a Monteroni, in via Trieste angolo con via Battisti, quando è precipitato da una struttura metallica da un’altezza di circa 6 metri probabilmente per una forte raffica di vento che mercoledì soffiava violento su tutto il salento. L’immediato intervento dei sanitari del 118 non ha consentito di salvargli la vita. I carabinieri, insieme al personale dello Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro della Asl, hanno effettuato un minuzioso sopralluogo per verificare la stabilità dell’impalcatura mobile e la sua corretta installazione.

La vittima lascia la moglie e due figli.