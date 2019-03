F.Oli.

TREPUZZI (Lecce) – Rimane dietro le sbarre Stefano Pesimena, il 33enne di Trepuzzi, arrestato mercoledì sera a bordo di una Volvo rapinata il 21 febbraio scorso ad un benzinaio di San Pietro Vernotico. Il gip Simona Panzera ha convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere a margine dell’udienza. Il giovane, difeso dall’avvocato Antonio Savoia, in sede di interrogatorio ha confessato gli addebiti relativi alla ricettazione dell’auto (una Volvo C30) negando, nel contempo, di aver opposto resistenza ai militari quando è stato fermato sulla provinciale 296, la strada passando dal campo comunale congiunge Trepuzzi con lo svincolo per la statale 613 Lecce-Brindisi.

Secondo la ricostruzione dei militari, Pesimena, non appena ha notato di essere stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Trepuzzi, ha bloccato l’auto su cui viaggiava; poi è scappato a piedi nei terreni confinanti e infine si è disfatto di un passamontagna scuro e di una pistola per sottrarsi al controllo. Inseguito e raggiunto dal vicebrigadiere, nel frattempo sceso dall’auto di servizio, Pesimena si sarebbe scagliato contro il militare provocandogli un trauma contusivo al ginocchio sinistro giudicato poi guaribile in una decina di giorni. Il 33enne è stato così arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale. Per la ricettazione dell’auto, invece, è stato denunciato a piede libero.

Pesimena, per il momento, rimane in carcere. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto il gip Panzera evidenzia come ricorrano le esigenze cautelari alla luce della pericolosità criminale dell’indagato il quale peraltro ha già ammesso di avere avuto l’intenzione di utilizzare l’auto oltre al passamontagna e la pistola per commettere reati contro il patrimonio. Sicché, verosimilmente, potrebbe essere spinto dalle disagiate condizioni economiche a reiterare il reato. Sussiste, sempre secondo le valutazioni del giudice, un concreto ed attuale pericolo di fuga tenuto conto che l’arrestato è privo di fissa dimora potrebbe così rendersi irreperibile se dovesse essere rimesso in libertà.

Nel corso dell’interrogatorio non sono state poste domande sul possibile coinvolgimento del giovane trepuzzino nelle rapine compiute in zona nell’ultimo periodo. Saranno le indagini dei carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, insieme ai colleghi delle stazioni di Trepuzzi e Squinzano ad accertare se Pesimena sia l’autore dei tanti assalti segnalati in zona e che avevano destato un forte allarme tra la cittadinanza tanto che del caso si era interessato anche il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Si parte da un elemento certo: la Volvo S30 è stata segnalata nella rapina del 25 febbraio compiuta da un malvivente solitario ai danni della stazione dell’area di servizio Salento Oil sulla statale 613 allo svincolo fra Trepuzzi e Squinzano.