di Francesco Oliva

LECCE/ORTELLE – Avrebbe affidato la considerevole somma di 270mila euro ad un architetto e ad un suo collaboratore con la garanzia di partecipare agli utili derivanti dalla vendita di quattro appartamenti. I soldi, però, sarebbero finiti nelle mani sbagliate perché l’investimento sarebbe rimasto solo sulla carta. Di certo, in questa storia, è che la vittima (un’anziana di circa 70 anni) non avrebbe più rivisto neppure un centesimo della somma investita. Per questo bidone a tre zeri ai danni ci sono due indagati. I nomi compaiono nell’avviso di conclusione a firma del pubblico ministero Massimiliano Carducci fatto notificare all’architetto R.D.P., titolare dell’omonima ditta e al suo collaboratore C.G., entrambi di 55 anni e residenti a Lecce.

I due indagati rispondono di appropriazione indebita con le aggravanti di aver commesso il fatto con abuso di prestazioni d’opera; di aver profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all’età della persona offesa e di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. L’investimento doveva consentire all’anziana R.P. di partecipare agli utili (nella misura di un terzo) derivanti dalla vendita di quattro appartamenti costruiti in un piccolo condominio nel comune di Ortelle. A garanzia della bontà dell’operazione era stato anche sottoscritto il 15 ottobre del 2007 un contratto di associazione tra l’anziana e l’architetto alla presenza del suo collaboratore concluso dopo una serrata trattativa. In diverse tranche l’anziana avrebbe così consegnato la somma di 120mila euro il 15 novembre del 2007 e il 14 febbraio dell’anno successivo.

Tempo dopo l’anziana avrebbe corrisposto, sempre in contanti, a titolo di prestito altri 150mila euro con l’impegno da parte dell’architetto e del suo collaboratore di restituirli entro sei mesi così come riportato in una scrittura privata del 5 giugno del 2008. Di quella maxi somma, però, si sarebbero definitivamente perse le tracce. Nè l’architetto nè il suo collaboratore avrebbero restituito i soldi nonostante i continui solleciti della persona offesa. Solo a febbraio del 2016 la vicenda ha avuto un risvolto penale con una denuncia depositata in Procura che ha consentito di avviare l’indagine sfociata in un avviso di conclusione.