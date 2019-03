F.Oli.

ALEZIO (Lecce) – Punizioni, maltrattamenti ai danni del figliastro ogni qualvolta il giovane osava disobbedirgli. Una brutta storia costellata da violenze, abusi e soprusi ai danni di un minore finisce all’attenzione di un giudice. In giornata la persona offesa è stata sentita davanti al gip Edoardo D’Ambrosio. Ora ha 19 anni ma nel 2012 quando si sarebbero verificati i fatti aveva appena 13 anni. A sette anni di distanza il giovane (che ora risiede fuori Regione) ha ricostruito quanto accadeva in casa della madre. E la ricostruzione fornita al gip è stata comunque fortemente condizionata dall’emotività. Al netto delle prevedibili difficoltà il 19enne ha confermato le accuse mosse al patrigno in una denuncia.

L’indagato, un 48enne di Alezio, secondo quanto contestato, avrebbe maltrattato ripetutamente il figlio della convivente (all’epoca di 13 anni) cagionandogli penose condizioni di vita in particolare picchiandolo con calci e schiaffi quando disobbediva, chiudendolo anche per qualche ora nella sua cameretta per punizione togliendogli l’apparecchio cellulare regalatogli dal padre per impedirgli di parlare con lui.

La denuncia scatta pochi giorni dopo. Il giovane, con un provvedimento del Tribunale dei Minori, viene affidato al padre fuori Regione. Nel frattempo, sulla scorta delle indagini, il pubblico ministero Massimiliano Carducci avanza richiesta di archiviazione che il gip rigetta disponendo l’imputazione coatta dell’imprenditore.

Dopo una nuova richiesta di rinvio a giudizio, la difesa dell’imputato ha chiesto e ottenuto di ascoltare la persona offesa nel corso di un incidente probatorio condizionato dall’emotività del ragazzo.