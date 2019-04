LECCE – Oggi alle ore 11 presso il Teatro Apollo in Lecce si è tenuta la rappresentazione teatrale “Adulti e Vaccinati – Io non credo nella Scienza”, prevista dal progetto sperimentale del piano strategico per la promozione della Salute nelle scuole, promosso dalla Regione Puglia ed organizzata dai Servizi Igiene e Sanità Pubblica della ASL Lecce.

Lo spettacolo, nato da un idea del Prof. Pierluigi Lopalco docente di Igiene dell’Università di Pisa, affronta il tema delle Fake-News e sperimenta una nuova forma di comunicazione scientifica inframmezzata a momenti di intrattenimento a tema. Il filo conduttore dello spettacolo e’ il metodo scientifico come unica garanzia per un corretto approccio alla medicina.

All’evento parteciperanno le scuole medie superiori di Lecce ( Liceo Scientifico Banzi – Liceo Palmieri – Istituto Tecnico Deledda – Liceo Artistico Pellegrino – Istituto Tecnico Olivetti ) di Maglie ( Liceo scientifico Davinci) di Tricase ( Liceo Scientifico Stampacchia )