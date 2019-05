LECCE – Quando l’uomo non aveva risposte per gli eventi della vita, quando la scienza non esisteva e tutto era un mistero, creò un mondo parallelo popolato da figure mitologiche che si muovevano per terra e per cielo scatenando dinamiche e vivendo avventure giunte fino ai gironi nostri.

La fantasia dei greci in questo non ebbe limiti e saranno scuole di danza ARTeDANZa di Annalisa e Sara Caputo a raccontarne le gesta nel corso del 22° saggio spettacolo dal titolo “Gli Dei dell’Olimpo”, domani sabato 1 giugno alle 20,45 sul palco del Politeama Greco di Lecce.

Uno pseudo Dio greco, per due ore intratterrà il pubblico raccontando le rocambolesche avventure degli dei, le allieve della scuola entusiasmeranno la platea con la loro bravura ed eleganza, e al termine, tra risate e stupore, faranno il loro ingresso a grande richiesta, i PapiDance, gruppo di ballerini sui generis formato da alcuni papà delle allieve.