LECCE – Non sono i campi della Champions League o dell’Europa League, ma attraggono ugualmente gli appassionati dello sport nazionale per antonomasia: il calcio.

Sabato inizia, con gli ottavi di finale, la fase conclusiva per l’assegnazione della Coppa Salento Uisp 2019. Le squadre hanno già svolto il campionato, iniziato nello scorso ottobre ed ora sono alla conclusione di questa lunga annata sportiva: Bar Terzo tempo Lequile, The King of Graphic, Interedil San Donato, Amatori Sternatia, Futura Monteroni, Pizzeria La Scala, Sporting Novoli, Spartak Lecce, Vegliese, Mavimed Galatina, New Amatori Soleto, Rondinelle Calimera, Amatori Sogliano, Farmacia Vergine Galatina. Squadre che si sono affrontate sui campi di calcio ubicati in provincia e spesso costrette a dover emigrare in altre località per la carenza di adeguati impianti sportivi.

Tutto ciò nello spirito dello sport per tutti Uisp e dei tanti giocatori, dirigenti, e supporter che hanno dato vita a questo campionato giunto alla sua 28^ Edizione.

La squadra del BAR TERZO TEMPO LEQUILE ha vinto il Campionato, piazza d’onore per The King of Graphic e Interedil San Donato. Tutte e tre hanno dato vita ad un appassionato duello che nel corso del quale ha visto alternare al primo posto tutte e tre le squadre. La squadra vincitrice ha anche bissato il risultato vincendo la Classifica Disciplina lasciando ai piedi del podio Futura Monteroni e Farmacia Vergine Galatina.

La classifica marcatori è stata vinta da RIZZO Riccardo del Bar terzo tempo Lequile seguito da CORRADO Andrea del The King of Graphic ed a pari reti VILLANI Maurizio – Amatori Sternatia – e Sebaste Francesco – Sporting Novoli -.

Le squadre vincitrici sia del campionato che della Coppa Salento parteciperanno alle finali nazionali che avranno luogo in Abruzzo nel prossimo mese di giugno.

Alle battute finali anche i Campionati Amatori Uisp di Calcio a 9 e di Calcio a 8.

Maggiori dettagli su: http://www.uisp.it/lecce/calcio – e su

https://www.tuttocampo.it/Puglia/CalcioA11/GironeUnicoUISPLecce/Giornata26