LECCE – Si avvicina un fine settimana particolarmente intenso per il Circolo Tennis “Mario Stasi” di Lecce.

Sabato 8 giugno, alle 19, il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani, l’allenatore Fabio Liverani e il vicepresidente Corrado Liguori verranno proclamati soci onorari del Circolo per “meriti sportivi. Le tre punte di diamante hanno onorato la città barocca portando il Lecce in serie A. La stessa aspirazione che si ha in ambito tennistico, avendo conquistato il Ct Lecce il primo posto nel girone nel campionato di serie B. Nelle prossime settimane ci sarà il match point decisivo”.

Domenica 9 giugno, poi, è in programma il confronto con il Tennis Club Livorno, per l’ultima giornata della stagione regolare del campionato di serie B. Una partita ininfluente ai fini della classifica per il Ct Lecce, che ha già la certezza del primo posto nel girone 6, dopo il successo ottenuto domenica scorsa in casa del Team Avino di San Giuseppe Vesuviano. E’ probabile che domenica venga dato spazio a ragazzi che sinora hanno giocato poco (la squadra capitanata da Andrea Trono è composta da Franco Agamenone, Juan Ignacio Iliev, Giammarco Micolani, Mikolaj Kusiewicz, Maximilian Kasnikowski e dai giovani del vivaio Jacopo Denitto, Lorenzo Lorusso e Antonio Liguori). Ma il Ct Lecce, che sinora ha vinto tutte le cinque partite disputate, vuole chiudere in bellezza.

Più motivato invece il Tennis Club Livorno. La formazione toscana, composta da elementi di media levatura come Francesco Maestrelli, Gregorio Lulli, Marco Lepri, Giorgio Porrino, Tommaso Schold e Alessandro Antoni, ha bisogno di punti per conquistare la permanenza.

Il Ct Lecce dunque onorerà al massimo l’impegno, come assicura anche l’italo argentino Juan Ignacio Iliev, grande protagonista di questo campionato.

“Anche se non conta per la classifica ci teniamo a fare bella figura – afferma Iliev -. A parte le esperienze vissute in Argentina, ho giocato anche il campionato francese, ma da nessuna parte ho visto il calore e la passione che ci sono qui. A Lecce mi trovo benissimo, tanto che ho deciso di trasferirmi qui. Oltre agli impegni con la squadra di serie B, alleno anche i ragazzi della scuola tennis del circolo. Anzi, a Lecce sto così bene che presto mi raggiungeranno anche la mia fidanzata e i miei familiari”.

Ct Lecce – Tc Livorno si giocherà domenica 9 giugno, a partire dalle 10. In programma quattro incontri di singolare e due doppi.