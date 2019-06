PALMARIGGI (Lecce) – Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 10.00, presso il Parco di Montevergine (Palmariggi), avrà luogo l’ evento finale collettivo dedicato ai cittadini anziani che hanno partecipato al Progetto “Insieme per Sport”, destinatario di un contributo dalla Regione Puglia nell’ambito del “Programma operativo 2017”.

Il Progetto è stato realizzato da UISP Lecce, in partenariato con i Comuni di Otranto, Giurdignano, Palmariggi, Uggiano La Chiesa, Minervino di Lecce, Bagnolo del Salento e Cannole, con la Polisportiva Futura di Bagnolo del Salento, e con gli Istituti comprensivi di Uggiano la Chiesa e Minervino di Lecce. I partecipanti al Progetto “Insieme per Sport” sono stati oltre 200 cittadini anziani residenti nei Comuni Partner.

Il Progetto ha avuto inizio nel mese di novembre 2018 e si è sviluppato sino ad oggi attraverso attività di tipo motoria e sportiva, oltre che ludico-aggregante, finalizzate a rendere il cittadino anziano (spesso anche con una forma di disabilità motoria) un soggetto in grado di prevenire l’insofferenza legata al tempo che incalza o ai limiti imposti da una condizione “invalidante”. Nel corso di questi mesi, il progetto si è sviluppato con appuntamenti settimanali, alternando attività di ginnastica dolce in palestra con attività motoria e ricreativa all’aria aperta, attraverso percorsi di psicomotricità stimolanti e gratificanti per le persone anziane anche in condizione di svantaggio psico-motorio. Inoltre, gli Istruttori e le Istruttrici UISP Lecce, durante gli appuntamenti, hanno promosso i concetti e i valori legati al benessere derivante dallo sport e dai corretti stili di vita, con l’ obiettivo di un invecchiamento sano a attivo. Il Progetto ha già avuto un momento aggregativo collettivo nel mese di maggio 2019, con una escursione per visitare il centro storico della Città di Nardò.

Il Progetto “Insieme per Sport” proseguirà quest’ estate con la conclusione delle attività dedicate ai bambini degli Istituti Comprensivi Partner.