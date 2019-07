Lecce: Gabriel (17 st Vigorito), Meccariello (1 st Riccardi), Rossettini (17 st Meccariello), Lucioni (20 st Radiicchio), Calderoni (1 st Vera), Tachtsidis (17 st Majer), Petriccione, Tabanelli (18 st Pierno), Haye (15 st Felici), La Mantia (10 st Dubickas), Lapadula (32 st Quarta). Reti di 20 pt La Mantia , 25 pt autorete, 43 pt La Mantia, 27 st Lapadua, 28 st Lapadula e 35 st Quarta.

Il calcio d’agosto lascia il tempo che trova. Le amichevoli, soprattutto le prime, servono per smaltire le tossine accumulate nelle faticose sedute d’allenamento estive. Agli allenatori servono per sperimentare, per capire cosa potrebbe essere osato e cosa magari andrebbe lasciato da parte per non incorrere in disastri sportivi. Liverani, il perfezionista allenatore romano, anche nell’amichevole di oggi contro il Saint Georgen, formazione che milita nel campiona di Eccellenza del Trentino Alto Adige, ha mischiato le carte. Come si fa in questo periodo ha alternato titolari, o possibili tali, con i giocatori che al momento sembrerebbero dover ricoprire il ruolo di riserve. In questa giostra tra campo e panchina arrivano i primi segnali, o meglio, le prime conferme. La Mantia non vuole farsi sfuggire questa serie A meritata sul campo.

La telenovela legata ad Yilmaz e le voci, confermate dallo stesso Fabio Liverani, che “a prescindere da tutto un forte centravanti arriverà sicuramente”, hanno punto nell’orgoglio il bomber giallorosso che non ci sta a lasciare spazio. Dopo la doppietta della prima amichevole, arrivano altri tre gol in un solo tempo. Non bisogna certamente dimenticare, come detto, che si tratta di calcio estivo: lavori atletici, temperature roventi e soprattutto spessore degli avversari, fanno sì che i risultati passino quasi in secondo piano. I gol, però, per un attaccante, sono la strada maestra per raggiungere quelli successivi: più segni e più segnerai. Sembra una banalità, ma per un attaccante l’unico modo per continuare a segnare è non smettere di buttarla dentro. Ecco perché La Mantia vuole continuare a segnare, sperando di non dover smettere quando le gare inizieranno ad essere da tre punti.

Lo sa bene anche Lapadula che risponde alla tripletta del primo tempo del compagno di reparto con una doppietta nel secondo tempo. Anche il baby Quarta ha voluto continuare questo filotto di reti che portano la firma solo di attaccanti, siglando la rete del definitivo 6-0. Sabato il test sarà più serio contro il Frosinone, nel frattempo gli attaccanti giallorossi si sfidano a suon di gol e per il Lecce, questa sana competizione sportiva, è solo un bene.

Piez