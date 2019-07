Oltre 1.500 atleti, 58 squadre partecipanti e 98 presenze tra staff ed arbitri: si sono concluse con successo le Finali Nazionali Calcio Uisp.

La squadra del Bar Terzo Tempo Lequile ha partecipato in rappresentanza del Comitato Territoriale Uisp Lecce, inserita nel Girone con le rappresentative di Marche e Piemonte si è ben comportata, classificandosi al secondo posto del Trofeo Nazionale Uisp perdendo la

finale con la vincitrice la squadra SSD Live Love Lift di Barletta. In precedenza in semifinale aveva battuto una squadra dell’Umbria vincendo per due a uno.

La finale è stata meritatamente vinta dalla squadra della provincia di Barletta che aveva tra le proprie fila gente più giovane e con più corsa nelle gambe.

L’impegno del Bar Terzo Tempo Lequile è stato comunque ripagato con l’assegnazione del Trofeo Coppa Disciplina e, appunto, dal meritato secondo posto.