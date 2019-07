PUGLIA – Il Presidente Regionale Ivano Rolli e il Comitato della Puglia del Centro Sportivo Italiano si dicono più che soddisfatti dei risultati raggiunti dalle 15 squadre che hanno partecipato alle competizioni nazionali che si sono svolte nei giorni scorsi a Cesenatico. Tre scudetti, sei piazzamenti nei primi quattro posti e tanti bei risultati hanno impreziosito il già ricco palmares del CSI pugliese.

“Sappiamo molto bene che non sono le vittorie gli aspetti fondamentali delle attività del Centro Sportivo Italiano – ha dichiarato il Presidente Rolli – ma è il percorso seguito dai nostri ragazzi per raggiungere la piena maturità umana l’elemento di cui essere orgogliosi. Però è inutile nascondere che certi obiettivi fanno piacere a tutti e ci confermano nella nostra attività di affermazione dello spirito del CSI. Per questo motivo vorrei ringraziare tutti gli educatori, le famiglie e i ragazzi che con spirito di sacrificio durante tutto l’anno seguono con passione gli allenamenti”.

A rappresentare la Puglia a Cesenatico c’erano squadre di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. “E’ uno sport di eccellenza quello del CSI – ha dichiarato Marco Calogiuri Vice Presidente Nazionale e Presidente del CSI Lecce -, che genera entusiasmo ed un sano livello di competizione. Nel comitato di Lecce, ma anche in tutta la Puglia le nostre squadre si sono rivelate protagoniste a livello nazionale in tante discipline sportive, dal calcio, alla pallacanestro, alla pallavolo centrando il primo posto in classifica, che significa il tanto atteso SCUDETTO. E’ un sogno per tanti ragazzi, che nella loro vita, ricorderanno per sempre momenti indelebile, grazie alle fatiche di tanti volontari e dirigenti CSI”.

Le squadre Campioni d’Italia 2019 sono: Asd New Basket Lecce (Pallacanestro Allievi), Gr. Sp. Mattia Toscano di Melendugno (Cac Juniores), Asd Nuova Olimpia Mesagne (Pallacanestro Ragazzi).

Hanno conquistato il secondo posto: Team Redentore di Altamura (cac ragazzi), mentre il terzo posto Nuova Olimpia Mesagne (pca under 10), Asd Passepartout Aurora Bari (ca7 under 10) e Asd Wonderful Bari (ca7 under 12).

Le altre società piazzate nelle altre posizioni sono : Csp Giov.Carlucci Onlus -Altamura, De Gio Volley – Squinzano, Parr. S. Michele Arc. -Altamura, De Gio Volley – Squinzano, Asd Levante Caprarca – Giallo, Magic Asd, Apd Mottola.