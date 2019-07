ARADEO (Lecce) – Narrare storie a teatro. Piccole storie, quelle che si potrebbero raccontare per le strade di un paese. Ed è proprio con un racconto che fida sui gesti e sulla parola, fil rouge di questa edizione, che si conclude la seconda parte del Teatro dei Luoghi, in attesa delle ultime due date italiane di agosto, che vedranno in scena il nuovo studio di Koreja con la compagnia Le Belle Bandiere.

Venerdì 19 luglio 2019 alle ore 21.00 nel cortile grande di Palazzo Grassi ad Aradeo atteso ritorno per Fabrizio Saccomanno e Cristina Mileti in scena con “VIA” epopea di una migrazione, un emozionante racconto teatrale, che ci proietta in un mondo apparentemente lontano eppure vicino, quello dell’emigrazione per lavoro. Storie che appartengono a una memoria collettiva più grande, che hanno lasciato un segno in chi le ha vissute e che ancora hanno da raccontare.

VIA racconta la dolorosa emigrazione degli italiani che andarono a lavorare nelle miniere di carbone in Belgio. Racconta l’Italia del dopoguerra, gli accordi tra la nascente Repubblica ed il Belgio, il viaggio nei treni rinchiusi come bestie, il duro lavoro in miniera, la tragedia di Marcinelle. Il lavoro è stato scritto a partire dalle proprie memorie familiari. Le storie riferite dai nonni e dai genitori, sono state ritrovate nelle parole delle vedove e dei minatori tornati in Italia, raccolte in un lavoro sul campo con interviste che offrono una ricostruzione acuta e inflessibile di quella vicenda.

E si conclude con una grande festa anche Falene a Palazzo, il dopo festival dedicato alla musica, che ha accompagnato tutta la rassegna ad Aradeo. Sarà il cortile piccolo ad accogliere Nobody puts Baby in a corner! il sorprendente dj set tutto al femminile per celebrare la fine di questa parte del festival, liberare le energie, far fluire lo stress e resistere ancora, ballando.RTO DEL PALAZZO e le specialità salentine di TENUTA LUNA, de l’UOVO PERFETTO e della Società Cooperativa Agricola KARADRÀ;

Ancora gli programmi della Radio dei Luoghi, le interviste inedite, i back stage e i concerti in diretta e le pillole di critica creativa.

Ultimo appuntamento anche con L’OIL TEATRO DEI LUOGHI FEST 2019 & FINETERRA, è un progetto di Teatro Koreja realizzato con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, Unione Europea, Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, PiiiL Cultura, Teatro Pubblico Pugliese, Istituto Italiano di Cultura di Tirana, Polo Biblio Museale di Lecce. In partnership con Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Comune di Aradeo, Città di Tirana, SAC Salento di Mare e di Pietre, Gli Asini. Con il Patrocinio gratuito della fondazione Pino Pascali. Partner culturali Progetto Complicities nell’ambito del Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020; Progetto MYA nell’ambito del Bando Innolabs della Regione Puglia.

Dopo aver vinto il Premio Cultura + Impresa 2014, il Festival ha ricevuto l’EFFE LABEL 2015/2016, 2017/2018 e 2019/2020: un importante riconoscimento a livello europeo assegnato a festival con particolare impegno artistico, coinvolgimento delle loro comunità locali e prospettiva europea e globale.