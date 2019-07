SANTA MARIA DI LEUCA (Lecce) – Si sta svolgendo l’edizione 2019 del Nuzzosan la scuola estiva di volley che si svolge a Santa Maria di Leuca nel meraviglioso resort Messapia. La scuola da anni si identifica per il suo marchio di qualità quale modello ideale di “camp” in Italia. La scuola offre la possibilità ai ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia ma anche d’oltralpe di affinare le loro qualità tecniche nel periodo estivo in un mix di sport, vacanza e divertimento praticato a stretto contatto con mare e natura costruendosi nuove amicizie e allenandosi seguendo i consigli tecnici di grandi campioni internazionali e di uno staff tecnico altamente specializzato.

Il soggiorno di una settimana sarà nel Resort Messapia dove i ragazzi saranno alloggiati usufruendo di tutti i comfort e di una grande piscina di acqua salata.

Gli allenamenti saranno svolti nella nuova struttura con campi in green “Bacio di Puglia” di Santa Maria di Leuca. Durante la settimana ci saranno le escursioni in Barca, da parte di Colaci Nautica, nelle Grotte di Leuca con il bagno nella grotta del soffio e la gita al parco divertimento Splash di Gallipoli.

Due serate saranno dedicate rispettivamente ad un torneo sotto le stelle ed una di premiazioni dei nostri lupetti.

In ogni serata sono previsti balli e animazione con lo staff del resort.

A tutti i lupetti sarà dato un kit d’abbigliamento fornito dall’azienda Sportswear dei fratelli Viola mentre durante tutti gli allenamenti tutti i nostri ragazzi potranno bere l’acqua speciale dal ph naturalmente alcalino Maniva nostro fornitore ufficiale

L’edizione 2019 in corso vede la prestigiosa presenza Rado Stoytchev considerato dagli addetti ai lavori uno dei tre migliori allenatori a livello mondiale.

La prestigiosa presenza rende lustro all’edizione 2019. Il palmares di Mister Stoytchev è di livello assoluto per i titoli di squadra e titoli personali.

L’esperienza che porterà al camp permetterà al nostro staff tecnico ed ai nostri lupetti di apprendere da parte di un guru del volley mondiale. La presenza di Stoytchev si sposa, infatti, in una collaborazione tra la scuola di volley Nuzzosan e la scuola Bulgara denominata “Accademia del Volley” per far vivere un esperienza incrociata tra le due scuole ai ragazzi partecipanti al camp in una visione di scambio sportivo e culturale.

La scuola Nuzzosan negli anni vanta la presenza di tecnici di spessore internazionale da Daniele Bagnoli a Massimo Barbolini, da Ferdinando De Giorgi a Hugo conte,Di Pinto Vincenzo, Franco Bertoli. Gli Atleti di livello mondiale che hanno calcato i campi di Leuca ricordiamo Andrea Giani, Cristian Savani, Vigor Bovolenta, Leon Marshal, Joel Despaigne, Massimo Colaci, Simone Buti, Giulio Sabbi.

Nell’attuale edizione abbiamo le conferme di Sabbi Giulio (ex nazionale e vincitore del titolo cinese con lo Shanghai ), Wytze Kooistra Nazionale olandese di 209 cm , Van De Kamp nazionale Olandese in procinto di passare nel campionato Polacco , Sam Gortzak entrambe tre volte campioni d’olande e 4 supercoppe vinte, De Pandis Daniele ( Verona A1), Cester Enrico ( CAMPIONE D’Italia con il Macerata e Nazionale Italiana) Placi Camillo( tecnico del club russo Fakel Urengoy), Rizzo Marco (libero Monza A1),Di Pinto Vincenzo(Castellana Grotte A1). A fare gli onori di casa sarà Gianluca Nuzzo Nuzzosan, ex azzurro italiano e unico atleta ad aver militato nella seria A del Sol Levante. La filosofia della scuola che vanta qualità, esperienza, comfort, divertimento è quella di creare tante nuove amicizie che rimarranno come segni indelebili della giovinezza.

Via aspettiamo tutti a Santa Maria Di Leuca per “Vivere un’estate da Campioni”

Info : nuzzosanvolleycamp.com oppure 340/4132779