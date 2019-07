TORRE SAN GIOVANNI (Lecce) – Sulla sabbia di Lido Onda Marina, con gli ultimi due verdetti, si è conclusa la Regular Season del Trofeo Italiano Beach Rugby. L’undicesima “trozzella”, simbolo del del Magna Grecia Cup, è stata assegnata agli Ironhill, nel torneo maschile,e alle “Tarantate” del Salento Rugby nel torneo femminile.

Quello di Torre San Giovanni è stato come sempre un torneo vivace ed avvincente aperto dai piccoli campioncini, grintosi e appassionati, del Salento Rugby e dell’Amatori Rugby Tricase. «PROMOZIONE: il Beach Rugby, prima di tutto, é questo – spiega Fabio Manta, responsabile FIR per le attività in Puglia/Basilicata/Molise – far avvicinare nuove persone al nostro sport grazie ad una disciplina che ha nella semplicità, velocità e spettacolarità le caratteristiche fondamentali per far appassionare il pubblico».

Le Tarantate del Salento Rugby si sono aggiudicate il torneo femminile appannaggio delle Granite del Rugby Club Granata di Gioia del Colle. Entrambe le formazioni sono ormai sicure dell’accesso al Master Finale di Alba Adriatica del prossimo 20 luglio, un motivo di vanto per tutto il movimento femminile pugliese.

Nel torneo maschile primeggiano gli Ironhill da Collefferro, alle loro spalle la selezione SP235, che raggruppa giocatori della Union Santeramo e del Granata di Gioia del Colle. Sul terzo gradino del podio si piazzano i padroni di casa del Salento Rugby che hanno ragione di un sorprendente Panthers Modugno. Al quinto posto iGrifoni dell’Amatori Rugby Bitonto.

Al termine delle gare, con giudizio insindacabile dei Direttori di Gara Alessandra Cerrato e Dante D’Elia, sono stati nominati Giorgia Filoni, del Salento Rugby, Miglior Giocatrice Rocco Cassandro, Capitano dell’SP235.

Salento Rugby, Granite ed SP235: saranno tre le squadre a rappresentare la Puglia nel Master Finale del Trofeo Italiano… sabato 20 luglio, ad Alba Adriatica, l’epilogo di una grande stagione di Beach Rugby!

Calendario e risultati

11:30 M – Salento vs Ironhill 3-11

11:50 M – SP235 vs Panthers 14-0

12:10 F – Salento vs Granite 1-3

12:25 M – Salento vs Panthers 7-6

12:40 M – SP235 vs Grifoni 11-0

13:10 F – Granite vs Salento 3-4

15:00 M – Salento vs Grifoni 9-8

15:20 M – Ironhill vs Panthers 11-0

15:40 F – Granite vs Salento 3-4

16:00 M – SP235 vs Ironhill 4-6

16:20 M – Grifoni vs Panthers 4-5

16:40 M – Salento vs SP235 3-6

17:00 M – Ironhill vs Grifoni 11-2

3º/4º Posto

17:15 – Salento vs Panthers 4-2

Finale

17:35 – SP235 vs Ironhill 3-5