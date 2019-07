Yevhen Shakhov non ha dubbi, è qui nel Salento per poter ben figurare e a breve vedrà personalmente mister Liverani per mettersi al lavoro: per l’ucraino, forte delle sue 21 reti in tre anni, nei vari club in cui ha militato, tra cui il Paok, si tratta di un progetto serio in un campionato entusiasmante.