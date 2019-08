Riparte la Serie A con l’esordio dei campioni d’ Italia. I bianconeri, a caccia del nono scudetto consecutivo scendono in campo al Tardini contro il Parma, alle 18 di questo pomeriggio, per la sfida che segna l’inizio del torneo. In serata, alle 20.45, il secondo anticipo. La Fiorentina, che ha appena accolto Franck Ribery, riceve il Napoli di Carlo Ancelotti. I partenopei cercano subito la partenza giusta per vivere un’annata da protagonisti.

Gli altri match sono invece in calendario domani e lunedì sera col posticipo Inter – Lecce. Alle 18 di domani si terrà Udinese-Milan, mentre alle 20.45 toccherà a Cagliari-Brescia, Spal-Atalanta, Roma-Genoa, Verona-Bologna, Sampdoria-Lazio, Torino-Sassuolo.

L‘esordio per il Lecce lunedì sera a Milano contro l’Inter di Antonio Conte. Una bella scommessa per Fabio Liverani, che in due anni dalla Lega Pro alla serie A, ha plasmato i giallorossi. Confermata in toto la squadra della promozione, a parte Venuti che è tornato a Firenze. In attacco è arrivato Lapadula, in cerca di riscatto, e dovrebbe essere affiancato da un giocatore importante. Liverani voleva Babacar del Sassuolo, dopo una lunga e infruttuosa corte al turco Yilmaz. Ma Babacar ha rinunciato ed è arrivato il cagliaritano Farias, che si alternerà con La Mantia, autore di gol importanti in B e col giovane e talentuoso Falco.

A centrocampo è stato riscattato il regista Tachtsidis, ex pupillo di Zeman. Al suo fianco avrà l’ucraino Shakhov mentre in porta è arrivato Gabriel e in difesa Rossettini, Dell’Orco, Rispoli e Benzar. Gli altri punti fermi della truppa di Liverani sono i centrali Lucioni, Meccariello e Riccardi, l’esterno Calderoni, i centrocampisti Petriccione, Tabanelli e Majer e il rifinitore Mancosu, capitano della squadra.

Gli altri innesti sono i baby Vera e Lo Faso. Una squadra interessante, che farà di tutto per conquistare la salvezza, spinta da un pubblico entusiasta che aspettava la serie A da sette anni e che ha superato quota 18mila abbonamenti, polverizzando così il vecchio record della stagione 85/86.