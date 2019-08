SANTA CESAREA (Lecce) – Il Comitato Feste della Parrocchia B.V.M. del Perpetuo Soccorso organizza, con il patrocinio del Comune di Porto Cesareo, i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Cesarea con un ricco calendario di eventi religiosi e civili. In particolare:

Lunedì 26 agosto: dopo la celebrazione della Santa Messa, a partire dalle ore 19:30 la Zagor Street Band terrà uno spettacolo itinerante. Alle ore 20:00, sul piazzale antistante la Chiesa, ascolteremo un esempio di santità con la testimonianza di Sua Em.za Rev.ma Cardinale Ernest SIMONI, che racconterà della sua prigionia e lavori forzati durante la persecuzione in Albania. Alle ore 20:30, sempre sul piazzale della Chiesa parrocchiale, si terrà il concerto rock religioso del gruppo musicale MusicaMente, con canti e musiche del GEN Rosso.

Martedì 27 agosto: a partire dalle ore 9:00 la banda Città di Leverano suonerà per le vie del paese e per le spiagge. Come tradizione, il rito religioso più suggestivo sarà la processione in mare che partirà alle ore 17:00 dalla chiesa parrocchiale per passare dalla chiesetta di piazza Nazario Sauro, snodandosi, poi, lentamente in mare fino a giungere le acque antistanti Torre Chianca. Il simulacro della Santa sarà trasportato dal motopesca “Sparviere” di Giovanni Colelli, mentre il simulacro della “Madonna del Perpetuo Soccorso” – patrona del paese – sarà trasportato dalla barca da pesca “Gelosia” di Claudio Peluso. Migliaia di fedeli, accompagnati dalle autorità civili, religiose e militari, parteciperanno, subito dopo la processione a terra, alla santa messa solenne che sarà celebrata in piazza Nazario Sauro da S.E. Monsignor Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli. Alle ore 21:30 si esibirà il Gran Concerto bandistico “Giacomo Puccini”, Città di Noci, diretto dal M° Dominga Damato.

Mercoledì 28 agosto: a partire dalle ore 9:00 la banda di Terra d’Otranto suonerà per le vie del paese e alle ore 17:30 si intratterrà in Piazza Risorgimento. Alle ore 21:30, in piazza Nazario Sauro, addobbata con le luminarie della ditta Tommasi di Torchiarolo, si terrà il Galà della lirica a cura della “Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica di Terra d’Otranto”, diretta, insieme al Coro Lirico, dal M° Irene Corciulo. Lo spettacolo pirotecnico – tra cielo e mare – partirà a mezzanotte e sarà curato dalla ditta Dario COSMA di Monteroni. A seguire, subito dopo i fuochi, si esibiranno gli EVÒ con la loro musica folk-rock contaminata da ritmi ipnotici della tradizione salentina, dal reggae, ska, irish …

Giovedì 29 agosto: dopo la celebrazione della santa Messa, alle ore 20:00, sul piazzale antistante la Chiesa parrocchiale, si esibirà l’attore comico-dialettale Gregorio Caputo della Compagnia Teatrale “Piccolo Teatro” di Nardò”. Alle ore 21:00 gli artisti di BAR ITALIA Musica Italiana si esibiranno in Piazza Nazario Sauro.

Il servizio di sicurezza sarà coordinato da Domenico TADDEI, responsabile per la Puglia di Servizi Sicurezza Italia.

Don Antonio BOTTAZZO, presidente del Comitato Feste, riferisce: “Sarà una festa ricca di novità ed iniziative molto interessanti. L’aspetto religioso sarà degnamente affiancato da bande, musicisti, cantanti, luminarie e fuochi d’artificio. Oltre alla tradizionale processione, degna di nota è la testimonianza del Cardinale Ernest SIMONI”. E aggiunge: “Ringrazio tutti i cittadini, i componenti del Comitato Feste, i turisti e le tante aziende per il loro contributo.