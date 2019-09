LECCE – Una serie di strani roghi che si sono succeduti nel corso dell’estate, sempre nella stessa zona. Infine quello più devastante, che questa notte ha distrutto il negozio “Ballon Party”. Ed i sospetti già nutriti dagli investigatori sul suo conto sono diventati talmente forti che alla fine è bastata una perquisizione per incastrarlo.

Gli agenti della squadra mobile della questura di Lecce in mattinata hanno tratto in arresto Paolo Spalluto, 57enne leccese, già noto alle forze dell’ordine. Ci sarebbe la sua mano dietro all’incendio che la scorsa notte ha divorato la rivendita di articoli per le feste e ricorrenze, situato al civico 63 di viale Japigia a Lecce.

Il negozio sorge nei locali adiacenti al “Twin Towers”, il bar ormai chiuso da tempo per fallimento, rispetto al quale c’è una procedura di sfratto in corso, di cui era titolare proprio Spalluto. Sarebbe da ricollegarsi a questa vicenda, probabilmente, il movente che ha spinto il 57enne a trasformarsi in un incendiario provetto.

Già nel corso dell’estate, infatti, si erano registrati degli episodi analoghi: in diverse occasioni erano stati avvolti dalle fiamme alcuni alberi di pino presenti proprio di fronte alla struttura che ospitava l’ormai ex bar. La polizia, riguardo a tali circostanze, aveva già ipotizzato che potessero essere episodi dolosi riconducibili a Spalluto, che, tra l’altro, abita a pochi passi, nella vicina via Giovanni Gentile.

Proprio lì si sono recati questa mattina, dopo aver concluso i rilievi presso il negozio interessato dal devastante rogo di questa notte. Nel corso del sopralluogo, effettuato con i caschi rossi impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento, non solo è stata rilevata la presenza nell’aria di un forte odore di gasolio, ma sono state rinvenute anche tracce evidenti dello stesso combustibile anche negli adiacenti locali della filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Pochi metri più avanti, la casa del 57enne, alla cui porta hanno bussato gli agenti della squadra mobile per effettuare un’ispezione alla ricerca di indizi utili alle indagini. La loro attenzione si è soffermata sull’auto del padrone di casa, poiché all’interno hanno rinvenuto una bottiglietta d’acquadi plastica da mezzo litro, parzialmente riempita di alcol etilico e con il tappo bucato nel centro, insieme a rotoli di carta igienica parzialmente utilizzati.

Proprio questi primi indizi hanno fatto comprendere agli investigatori di essere sulla pista giusta: in uno degli episodi incendiari avvenuti durante l’estate, infatti, erano stati sequestrati residui di carta genica bruciata e una bottiglia in vetro con evidenti tracce di alcol etilico. Non solo.

Proseguendo la perquisizione, dal vano portabagagli della stessa auto è spuntato un bustone nero in cellophane, contenente tre fusti da 5 litri l’uno, vuoti perchè già utilizzati per contenere gasolio. Inoltre, sul pianerottolo della porta di ingresso dell’alloggio in cui risiede Spalluto è stata trovata anche un’altra bottiglietta in plastica da mezzo litro, simile alla precedente ed anch’essa riempita parzialmente con alcol etilico e con il tappo bucato nel centro.

In più, nel seminterrato adibito a deposito, è stata rinvenuta una scala in legno a sette pioli, il penultimo dei quali presentava tracce evidenti di gasolio sversato da poco. Secondo gli investigatori si tratterebbe della scala che avrebbe utilizzato l’uomo per raggiungere le finestre del “Ballon Party”, dalle quali è stato versato il liquido infiammabile utile ad innescare l’incendio.

L’intero materiale è stato posto sotto sequestro e, alla luce di quanto rilevato, per Spalluto sono scattate le manette. Al termine delle formalità di rito, il 57enne è stato condotto presso il carcere di Lecce.

Intanto le indagini della squadra mobile sul suo conto proseguono per accertare il suo eventuale coinvolgimento in episodi analoghi avvenuti in città.