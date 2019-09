VERONA – La pietra leccese protagonista al MarmoMac di Verona, il più importante salone mondiale, dedicato all’industria del settore litico, che si terrà dal 25 al 28 settembre, nell’ambito del Progetto “The Italiana Stone Theatre Lithic Garden”, curato da Vincenzo Pavan.

All’interno dello spazio espositivo architettura e paesaggio sarà presentato un prototipo innovativo di padiglione per esterni in pietra leccese, intitolato HORTUS MODULI (nel riquadro), che rievoca i chioschi litici all’interno dei chiostri o parchi urbani, dove trovare sosta e ristoro accanto al pozzo o alla fontana. Il progetto coniuga architettura, design, stereotomia 2.0, alleanza tra antica arte del taglio delle pietre e rivoluzione digitale.

L’installazione è firmata da Shajay Bhooshan-Zaha Hadid Architects e Giuseppe Fallacara, Politecnico di Bari, sostenuta dall’Ordine degli Architetti PPC di Lecce e realizzata da Pi.Mar, azienda salentina, leader a livello nazionale ed internazionale nella lavorazione della pietra.

Una sinergia iniziata a Lecce nell’aprile scorso, in occasione del convegno, “Architettura di pietra oggi”, promosso e organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce, su innovazione e ricerca in architettura.

HORTUS MODULI nasce proprio durante la giornata dedicata alle nuove frontiere dell’architettura di pietra e al design parametrico, che aveva visto il vivo confronto tra Shaiay Bhooshan, dello studio Zaha Hadid Architects, Giuseppe Fallacara, docente al Politecnico di Bari, head of NFRG, Rocco De Matteis, presidente dell’Ordine di Lecce, il suo vice Flavio De Carlo, ideatore della giornata e curatore, insieme allo stesso Fallacara, della Mostra Stereotomy 2.0 -Architettura e Design, e la partecipazione della salentina PI.Mar.

“Hortus Moduli”, dice Giuseppe Fallacara, “esemplifica perfettamente una riflessione avviata ormai da tempo su trasformazione e innovazione nella cultura lapidea, identitaria per la koiné culturale mediterranea e, in maniera particolare, per il Salento. La Puglia e in particolare il Salento custodiscono intatta la tradizione della lavorazione litica e stereotomica, oggi aggiornata con moderni sistemi di lavorazione tecnologica digitale CAD/CAM/CNC, che consente alle piccole comunità locali di resistere al default economico grazie al ricorso alla propria ancestrale sapienza lavorativa legata alla specificità del suo territorio. Dare forza a questo antico know-how, attraverso il coinvolgimento di diversi e multidisciplinari attori, per rilanciarlo nel mondo dell’architettura contemporanea è il senso del progetto Hortus Moduli. Università, centri di ricerca, grandi firme dell’architettura, nazionali e internazionali, sono parte attiva di questo rinato interesse che porta la tradizione verso nuove frontiere dell’architettura. Resilienza delle tradizioni locali e rinascita dell’architettura in pietra rappresentano i due pilastri concettuali del progetto”.

“L’innovazione, la ricerca, il design computazionale e l’antica lavorazione della pietra leccese: un connubio stimolante che apre nuove inusitate frontiere”, dice Rocco De Matteis, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC Lecce. “In questa cornice Hortus Moduli non è solo un progetto di ricerca, è anche la dimostrazione di come culture, sapienze e competenze diverse possano cercare e trovare fecondissimi approdi. Una rivisitazione ampia di tecniche tradizionali che non tradisce ma arricchisce, e che invita anche la nostra categoria a misurarsi con questa sfida muovendosi su terreni in parte sconosciuti ma quasi obbligati”.

“Hortus Moduli rievoca, nel nome, l’hortus conlusus di antica memoria, rileggendo così una storia culturale e costruttiva, oltre che paesaggistica, antichissima e coniugandola con nuovi saperi, nuove esigenze, nuove funzioni”, commenta Flavio De Carlo, vicepresidente dell’Ordine. “Ci sono soluzioni dell’architettura e del design contemporanei che ci lasciano senza fiato esattamente come le architetture e sperimentazioni del passato, esemplari e inimitabili. Raccogliere quell’eredità, rilanciandola in una complessità formale che ne assume per intero la lezione, è importante esattamente come saper conservare e tutelare”.