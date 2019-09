La Puglia è una delle regioni del Sud Italia in cui bisogna andare almeno una volta nella vita, terra calda solare ricca di storia e cultura, dove non mancano luoghi indimenticabili e di certo prelibatezze culinarie.

A seguire vi indichiamo i luoghi della Puglia da non perdere assolutamente durante un soggiorno in questa bellissima regione.

Puglia cosa vedere: le masserie

Tipiche della Puglia sono senz’altro le masserie, alcune delle quali conservano ancora le loro antiche strutture e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Le masserie nacquero durante la colonizzazione baronale della Puglia, i nobili crearono i latifondi per la coltivazione di cereali, furono poi in gran parte abbandonato e a seguire negli anni ’90 alcune sono state trasformate in agriturismi degni di nota dove potervi soggiornare e degustare le prelibatezze del luogo.

Le masserie che vanno senz’altro nominate sono:

Antica Masseria Brancati , si trova vicino ad Ostuni, una piccola fortezza in un cui è ancora ben conservata la torre di avvistamento e il frantoio risalente al 1880.

, si trova vicino ad Ostuni, una piccola fortezza in un cui è ancora ben conservata la torre di avvistamento e il frantoio risalente al 1880. Masseria Russoli , di proprietà della Regione Puglia, si presenta con ben 192 ettari di bosco. La si può visitare gratuitamente e ammirare ulivi secolari oltre agli arbusti di corbezzolo (tutti colorati nel periodo invernale)

, di proprietà della Regione Puglia, si presenta con ben 192 ettari di bosco. La si può visitare gratuitamente e ammirare ulivi secolari oltre agli arbusti di corbezzolo (tutti colorati nel periodo invernale) Masseria Potenti, si trova a Manduria, caratterizzata da antichi bassorilievi, realizzata in pietra bianca e con una piscina. Qui si tengono anche corsi di cucina e si ammirare una bellissima macchia mediterranea con mirto, rosmarino, leccio e corbezzoli.

si trova a Manduria, caratterizzata da antichi bassorilievi, realizzata in pietra bianca e con una piscina. Qui si tengono anche corsi di cucina e si ammirare una bellissima macchia mediterranea con mirto, rosmarino, leccio e corbezzoli. Masseria Fontenuova l’unica della provincia di Brindisi che oggi alleva le pecore della razza Moscia Leccese con zampe e testa nere.

Puglia cosa vedere: idee per le famiglie con bambini

Gli amanti della natura e con i bambini possono senz’altro apprezzare le Grotte di Castellana, un complesso carsico di cavità sotterranee di importanza speleologica, che offrono due tipi di percorsi uno più lungo non adatto a bambini piccoli e uno più corto. In quest’ultimo viene offerto ai visitatori anche uno zaino per trasportare i bambini sino a 15 kg di peso. Le Grotte di Castellana offrono un paesaggio incantato a 70 metri sotto il livello del mare, dove grandi e piccini ne restano affascinati.

Un altro luogo della Puglia immerso nella natura è lo zoo safari di Fasano ideale coi bambini per vedere gli animali in parte in libertà, vi è anche il Trenino delle Scimmie che si addentra tra i macachi ed è protetto da rete metallica.

Un altro luogo di importanza storica si trova ad Andria ed è Castel del Monte, una costruzione con un’architettura molto particolare e suggestiva di forma ottagonale. Si trova sul promontorio ed è stato riconosciuto patrimonio dell’Unesco. Su questo edificio vi sono storie misteriose legate ai Cavalieri Templari.

Puglia cosa vedere le spiagge

In Puglia Ovviamente non manca il mare con acqua cristallina, bellissime spiagge dorate o di sabbia bianca, le scogliere di tufo e quelle calcaree fra cui vi segnaliamo da non perdere:

Spiaggia di Pizzomunno sita a Vieste e famosa per il monolite bianco a cui anche Max Gazzé ha dedicato una canzone e protagonista di una curiosa leggenda

sita a Vieste e famosa per il monolite bianco a cui anche Max Gazzé ha dedicato una canzone e protagonista di una curiosa leggenda Grotta della Poesia si trova a Roca Vecchia e ha una deliziosa spiaggetta in cui rilassarsi, ma non solo comunica con una grotta più piccola dove vi sono i resti del passaggio dei Messapi, antica civiltà salentina.

si trova a Roca Vecchia e ha una deliziosa spiaggetta in cui rilassarsi, ma non solo comunica con una grotta più piccola dove vi sono i resti del passaggio dei Messapi, antica civiltà salentina. Baia dei Turchi una bellissima scogliera di tufo con una pineta che la protegge, qui vi sono piscine naturali formate dal tufo eroso dal mare e piccole baiette dove potersi godere la bellezza della natura

una bellissima scogliera di tufo con una pineta che la protegge, qui vi sono piscine naturali formate dal tufo eroso dal mare e piccole baiette dove potersi godere la bellezza della natura Torre dell’Orso una delle spiagge bianche più conosciute del Salento

una delle spiagge bianche più conosciute del Salento Maldive del Salento chiamate così per l’acqua cristallina e la sabbia bianca

Vuoi sapere di più su questa splendida regione non ti resta che visitarla in lungo e in largo e non vorrai più lasciarla!