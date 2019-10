MAGLIE (Lecce) – Domenica 13 ottobre inizia il campionato di tennis di serie A1 maschile a squadre con il CT Maglie in trasferta sui campi in terra rossa del TC Prato.

Il calendario del girone vedrà successivamente i salentini in casa, il 20 ottobre, contro i siciliani del Vela Messina e, il 27 ottobre, in trasferta a Napoli contro il TC Vomero. A seguire gli incontri di ritorno.

Il circolo toscano, che vanta una lunga tradizione tennistica soprattutto con la squadra femminile che ha vinto ben 5 scudetti, ha in organico validi elementi come l’argentino Arguello Facundo Gabriel (223 ATP, 2.2), lo slovacco Filip Horansky (173 ATP, 2.2) il bulgaro Dimitar Kuzmanov (294 ATP, 2.1), Jacopo Stefanini (2.2) e Matteo Trevisan (2.2).

Il team del CT Maglie ha in formazione il bielorusso Egor Gerasimov (92 ATP, 1.15), il tedesco Peter Torebko (309 ATP, 2.1), l’olandese Jelle Sels (308 ATP, 2.1), il francese vincitore del Roland Garros Junior 2016 Geoffrey Blancaneaux (328 ATP, 2.2) , Francesco Garzelli (2.2), Mattia Bellucci (2.3), Erik Crepaldi (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Mattia Leo (2.5), Daniel Bagnolini (2.5), Silvio Mencaglia (2.7), Alessio Giordano (2.8), Gabriele Frisullo (3.1), Alexander Gammariello (3.1), Luigi Corrado (3.2), Marco Baglivo (3.3).

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “La Toscana, con le sue squadre, rappresenta quest’anno circa un terzo dei partecipanti nei campionati di A1 e A2, di cui alcune già vincitrici di scudetto. Iniziare bene la nuova stagione a Prato sarà quindi importante per noi per verificare l’assetto della squadra nella quale, oltre all’inserimento di Sels e Blancaneaux, che si alterneranno a Gerasimov e Torebko, è possibile vedere all’opera giovani come Mattia Bellucci e Daniel Bagnolini che saranno, nelle intenzioni del circolo, il futuro della squadra”.

Per chi vuole avere i risultati degli incontri di campionato in tempo reale, la federazione ha da qualche anno attivato sulla propria pagina web (federtennis.it) il servizio di Live Score.

E’ ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per assistere agli incontri casalinghi del CT Maglie. Anche per quest’anno sono previste agevolazioni con ingresso gratuito per i ragazzi e gli allievi delle scuole tennis accompagnate dai maestri e per i ragazzi sotto i 14 anni accompagnati da un adulto.