BRINDISI – Il 15 maggio di un anno fa gli agenti della Squadra mobile di Brindisi misero a segno un blitz contro la criminalità brindisina con 12 arresti. E, nel corso delle indagini, gli investigatori scoprirono un tentativo di fuga dell’ergastolano Antonio Campana dal carcere di Terni lper poter trascorrere il Natale con i suoi familiari. Il progetto, però, fu sventato. Gli investigatori intercettarono i dialoghi con lo zio, Igino Campana, in cui venivano impartite le istruzioni su come segare le sbarre della finestra della cella per guadagnarsi una via di fuga.

A distanza di oltre un anno, il gup Simona Panzera ha emesso la sentenza di primo grado a carico dei 13 imputati con 12 condanne e un’assoluzione al termine del processo che si è celebrato con il rito abbreviato (consente uno sconto di un terzo della pena). La pena più alta (20 anni) è stata inflitta a Raffaele Martena, 33enne, di San Pietro Vernotico così come a Jury Rosafio, 42, di Brindisi; 14 anni a Mario Epifani, 38, di Brindisi; 6 anni e 8 mesi ad Antonio Campana, 40, di Mesagne; 8 anni e 8 mesi a Igino Campana, 64, di Mesagne, (zio di Antonio Campana); 10 anni a Ronzino De Nitto, 44, di Mesagne; 12 anni e 8 mesi a Fabio Arigliano, 47, di Mesagne; 14 anni a Mario Epifani, 38, di Brindisi; 10 anni ad Andrea Martena, 33, di Brindisi; 12 anni e 8 mesi ad Andrea Polito, 30, di San Pietro Vernotico; 10 anni e 8 mesi a Vincenzo Polito, sempre di San Pietro Vernotico; 8 anni a Nicola Magli ed Enzo Sicilia, rispettivamente di 38 e 34 anni, il primo di Brindisi, il secondo di Mesagne.

L’unica assoluzione (a fronte di una richiesta di 9 anni) è stata accordata per Ferruccio Taurino, 41enne, di Casalabate, accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Secondo l’accusa si sarebbe avvicinato al gruppo dal carcere tramite un compagno di cella, peraltro non imputato ma le argomentazioni difensive, sostenute dal suo avvocato Marco Pezzuto, hanno evidentemente convinto il giudice a emettere una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il collegio difensivo è completato dagli avvocati Antonio Savoia; Ladislao Massari; Dario Budano; Francesco Cascione; Pietro Romano; Danilo Di Serio; Daniela d’Amuri; Gianfrancesco Castrignanò; Pasquale Annicchiarico; Giacinto Epifani; Fabio Di Bello e Luca Leoci.