La prima giornata del campionato di serie A1 si conclude con un pareggio per il CT Maglie nella trasferta toscana contro il TC Prato per 3 a 3. Un risultato, che poteva essere anche una vittoria, deciso al tie break dell’ultimo incontro di doppio.

La squadra magliese, capitanata da Mattia Leo e accompagnata dal tecnico federale Michele Pasca, ha schierato in campo Peter Torebko (309 ATP, 2.1), Francesco Garzelli (2.2), Erik Crepaldi (2.3) e Giorgio Portaluri (2.4).

Il TC Prato è sceso in campo con Jacopo Stefanini (2.2), Matteo Trevisan (2.2), Emiliano Maggioli (2.3) e Federico Iannaccone (2.4).

Nei singolari due vittorie per parte con Trevisan che ha superato Garzelli 6-1 6-4, Crepaldi ha superato Maggioli 6-4 6-4, Torebko ha superato Stefanini 6-2 6-0, Iannaccone ha superato Portaluri 6-0 6-3.

Nei doppi la coppia Crepaldi Garzelli ha superato la coppia Iannaccome Maggioli 3-6 6-4 11-9 mentre nell’ultimo la coppia Trevisan Stefanini ha superato la coppia Portaluri Torebko 3-6 6-2 10-8.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Match duro come ce lo aspettavamo deciso dal doppio che avevamo quasi vinto con Giorgio Portaluri e Peter Torebko. I sopraggiunti problemi fisici che hanno condizionato Torebko, che nel singolare non ha avuto storia contro Stefanini, hanno di conseguenza determinato l’esito dell’incontro al tie break nonostante la buona prestazione di Portaluri. Un grande Crepaldi ha vinto un singolo per nulla scontato contro Maggioli ed ha trascinato alla vittoria anche il doppio assieme a Garzelli. Entrambi hanno giocato con grande cuore dimostrando un forte attaccamento ai colori sociali”.

Nella seconda giornata di campionato, che si giocherà domenica 20 ottobre, il CT Maglie ospiterà in casa il CT Vela Messina che in questa prima giornata ha superato il TC Vomero per 6 a 0.

E’ ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento per assistere agli incontri casalinghi del CT Maglie. Anche per quest’anno sono previste agevolazioni con ingresso gratuito per i ragazzi e gli allievi delle scuole tennis accompagnate dai maestri e per i ragazzi sotto i 14 anni accompagnati da un adulto.

Classifica serie A1 girone 4

CT Vela Messina 3 pt.

CT Maglie 1

TC Prato 1

TC Vomero 0