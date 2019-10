NARDO’ (Lecce) – Controlli a tappeto sul territorio di Nardò. E’ quanto realizzato dagli agenti del commissariato locale, scesi in campo per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa con l’apporto fornito dai colleghi del reparto prevenzione crimine “Puglia meridionale”.

I provvedimenti più pesanti sono scattati per Egidio Prete, 39enne neretino, e Fernando De Mitri, 33enne del posto.

Il primo si è messo nei guai perché, ristretto ai domiciliari, è risultato assente da casa al momento del controllo. L’evasione gli è costata l’arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Lecce. Nel frattempo il gip ha convalidato l’arresto del 33enne De Mitri, terminato in manette per spaccio nella giornata di ieri perché trovato in possesso di 28 grammi di cocaina.

Si sono messi nei guai per spaccio anche F.G., un 52enne di Nardò, sorpreso dagli agenti a cedere una boccetta di metadone ad una persona nelle vicinanze del Sert, ed un 16enne. Quest’ultimo, fermato per un controllo in via Duca d’Aosta, alla vista delle divise ha tentato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato e perquisito. Addosso gli agenti gli hanno trovato un involucro contenente 18 dosi di marijuana pronte per essere cedute. Lo stupefacente è stato sequestrato e per il minorenne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Altri tre minorenni sono stati sorpresi con dosi di marijuana e sono stati segnalati all’autorità amministrativa. Sempre nell’ambito dell’attività svolta per contrastare lo spaccio ed il consumo di droghe, un’azione di carattere preventivo è stata effettuata con l’ausilio di un’unità cinofila proveniente da Brindisi che ha presidiato l’ingresso e l’uscita di due istituti scolastici cittadini, senza però rilevare violazioni o reati.

I controlli stradali, invece, hanno condotto gli agenti a sorprendere cinque automobilisti al volante sotto l’effetto di alcol o droghe, a cui, per questo, è stata anche ritirata la patente di guida.

Altre due denunce sono scattate per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. P.A., 22enne di Nardò, già destinatario di Daspo, è finito nei guai perché sorpreso alla guida della sua Fiat Punto con a bordo un manganello telescopico in ferro con manico in plastica lungo 50 centimetri, nascosto sotto il sedile del passeggero. Un 16enne, invece, dovrà rispondere per lo stesso reato perché trovato in possesso di un coltello a serramanico da 18 centimetri mentre si spostava lungo via Duca d’Aosta.

Nel corso dei controlli i poliziotti hanno posto una particolare attenzione al contrasto dei reati contro il patrimonio, per cui sono state identificate 425 persone di cui 195 minori, controllati 165 veicoli ed effettuate verifiche presso esercizi pubblici. Sono stati inoltre effettuati 56 controlli a persone ristrette agli arresti domiciliari o sottoposte alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Il bilancio relativo all’attività di controllo del territorio e repressione dei reati di criminalità diffusa svolta dal commissariato di Nardò, svolta negli ultimi nove mesi, risulta positivo. Da un confronto tra i dati acquisiti quest’anno e quelli relativi all’anno precedente, la questura fa sapere che i reati rilevati sono più che dimezzati: si è registrato un calo del 56%, soprattutto dei furti che hanno avuto una diminuzione del 44%.

Un risultato significativo, che, oltre a fornire un valido indicatore circa la strategia di contrasto ai fenomeni criminali, spinge gli operatori della polizia di Stato ad incentivare l’attività per contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità diffusa.