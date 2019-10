NARDO’ (Lecce) – È partita una nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, eseguito dall’Istituto Nazionale di Statistica, che permette di conoscere le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Per la seconda volta l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale, rilasciando informazioni continue e tempestive. A differenza del passato, il censimento non coinvolge più tutte le famiglie nello stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le famiglie chiamate a partecipare sono circa un milione e quattrocentomila, in oltre 2 mila 800 comuni, tra cui Nardò (e quindi diverse famiglie neretine). Il nuovo censimento è in grado di restituire informazioni rappresentative dell’intera popolazione, grazie all’integrazione dei dati raccolti con le diverse rilevazioni campionarie con quelli provenienti dalle fonti amministrative. I principali vantaggi introdotti dal nuovo disegno censuario sono un forte contenimento dei costi della rilevazione e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Come funziona? Ogni famiglia che fa parte del campione della rilevazione da lista riceverà una lettera di invito alla compilazione del questionario online. A partire dal 7 la famiglia può compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera. In alternativa, la famiglia si può recare presso il centro comunale di rilevazione (CCR), presso la sede dei settore Servizi Demografici, al fine di compilare il questionario via web in maniera autonoma su una postazione con accesso a internet o usufruendo dell’aiuto di un operatore comunale. Le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario o che lo avranno fatto in maniera incompleta riceveranno già a un promemoria dall’Istat che ricorda loro l’obbligo di rispondere. La compilazione del questionario potrà avvenire fino al 13 dicembre. Dal 14 l’intervista sarà possibile solo tramite rilevatore. Le famiglie potranno essere contattate telefonicamente da un operatore comunale per effettuare l’intervista oppure ricevere a casa un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia utilizzando il proprio tablet. La rilevazione si chiude il .

Esiste un secondo tipo di rilevazione. La famiglia che fa parte del campione di rilevazione areale, entro il 9 ottobre, è informata dell’arrivo di un rilevatore, attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa negli androni, nei cortili dei palazzi, nelle abitazioni. Le famiglie, dal 10 al 13 novembre, ricevono la visita di un rilevatore che somministra loro il questionario digitale. Il rilevatore prospetta le diverse modalità di partecipazione al censimento e di compilazione del questionario e la famiglia può scegliere tra diverse opzioni: intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio con il rilevatore, che raccoglie su tablet tutte le informazioni; autocompilazione del questionario su tablet presso il proprio domicilio, in presenza del rilevatore; intervista faccia a faccia presso il Comune con operatore comunale (o con il rilevatore stesso), che raccoglie su tablet tutte le informazioni; autocompilazione del questionario presso il Comune su un PC o tablet messo a disposizione dal Comune stesso, in presenza del rilevatore.

La partecipazione al censimento è un obbligo di legge, la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione. I rilevatori sono personale dipendente del Comune e avranno un cartellino identificativo con foto e generalità. Ogni altra informazione è disponibile sul sito web dell’Istat (https://www.istat.it/it/). Se il cittadino ha bisogno di aiuto o assistenza può rivolgersi in forma gratuita al centro comunale di rilevazione, istituito presso la sede del settore Servizi Demografici (accesso da via Friuli) e aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle 12. I referenti del centro sono Maria Rosaria Greco e il responsabile dell’Ufficio Censimento Costanza De Rocco.