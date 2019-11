È Aurora Pia Erriquez, nocigliese di 10 anni ad ever conquistato i giudici del Campionato del Mondo 2019 di Sarajevo.

La giovane campionessa, si è cimentata in due diverse specialità, sia da sola che in duo, insieme al suo partner Veneto, Valentin Lupu, con il quale balla anche le specialità di coppia e si è aggiudicata la medaglia d’argento nella categoria Latino show solos female children, qualificandosi Vice Campionessa del Mondo; medaglia d’oro nella categoria Latino show duos junior: Medaglia d’oro, conquistando il titolo di Campionessa del Mondo.

Una passione, quella di Aurora che, nonostante l’età, l’aveva già portata a conseguire negli anni passati importanti risultati in numerose competizioni nazionali ed internazionali col supporto della scuola di ballo Cuban Puglia di Poggiardo la cui direzione tecnica è dei maestri Chiara Potenza ed Alessandro Toffoletto.

Nel 2018 Aurora ha già disputato il suo primo Campionato del Mondo, tenutosi a Genova, ed il Campionato Europeo in Polonia ed in entrambi i casi si è posizionata in 8^ posizione. Ma la sua determinazione e la sua passione l’hanno spinta a preparare al meglio questa importante prova: il WORLD LATIN SHOW & SYNCHRO DANCE CHAMPIONSHIP appena disputato a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina.

Il Sindaco Massimo Martella , ha espresso grande soddisfazione per la medaglia d’oro conquistata dagli atleti e quella d’argento conquistata personalmente dall’atleta nocigliese:

“A salire sul podio di una competizione mondiale, insieme ad Aurora Pia Erriquez, c’è stato il cuore di un’intera comunità.

Questo risultato è motivo d’orgoglio per una terra che continua ad imporsi in diverse discipline di livello internazionale e che vuole, anche attraverso lo sport, farsi conoscere come una terra dalle grandi potenzialità.

Questo è il Salento che ci piace, e queste sono le pagine belle che ci piace scrivere.

Ad Aurora e a quanti collaborano con lei, rivolgo le mie più vive congratulazioni, in attesa di poterli ricevere nella nostra Nociciglia per potermi congratulare personalmente con loro.

Un forte abbraccio anche al suo ballerino Valentin Lupu e alla sua comunità che, sono certo, oggi come noi gioiscono per il grande risultato ottenuto. Ad Maiora!”