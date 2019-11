LECCE – In prima linea per la lotta, attivi nella prevenzione, promotori della cultura anti-violenza. All’indomani della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i carabinieri del comando provinciale di Lecce svelano i dati dell’attività, repressiva e preventiva, effettuata sul territorio, confermando la loro attenzione sempre alta sul fenomeno, ormai consacrato come una vera e propria piaga sociale.

I numeri lo dicono forte e chiaro. Nel corso dell’ultimo anno solare, i militari hanno eseguito 30 misure coercitive non custodiali, ovvero l’allontanamento dalla casa familiare o dall’ex, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.

I provvedimenti emessi dal gip, hanno colpito uomini accusati di aver avuto comportamenti vessatori, minacciosi e violenti nei confronti delle proprie mogli o conviventi, prevalentemente per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali o atti persecutori.

Ammonta a 122, invece, il totale delle denunce a piede libero per i medesimi reati, scattate nei confronti di altrettanti soggetti che, per la minor gravità della condotta, non sono stati colpiti da alcuna misura. In 38 casi i carabinieri hanno eseguito l’arrestato in flagranza di reato, che ha permesso la cessazione immediata della condotta violenta nei confronti della vittima, scongiurando peggiori conseguenze.

Donne vittime di violenza, intrappolate in incubi ad occhi aperti, che sono cessati quando sono riuscite a dire “basta”, rivolgendosi alle forze dell’ordine per denunciare quanto subito. Per 44 volte i carabinieri hanno eseguito misure coercitive e custodiali quali l’arresto in carcere o ai domiciliari, nei confronti di ex mariti, ex compagni o ex conviventi, tutti aguzzini incastrati dalle indagini dei militari partite dalle denunce delle loro vittime. Attività repressiva, dunque, ma non solo.

I carabinieri del comando provinciale leccese hanno anche partecipato e svolto numerose conferenze pubbliche e all’interno degli istituti scolastici superiori, per diffondere una cultura della legalità finalizzata al rispetto di se stessi, dei propri ed altrui sentimenti e, quindi, della donna.

Inoltre in occasione della ricorrenza della “giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, il comando della legione carabinieri “puglia” ha organizzato nella giornata di ieri a Bari, presso l’aula magna del liceo scientifico statale “Enrico Fermi”, un incontro sull’argomento, nel corso del quale sono stati presentati 5 cortometraggi, realizzati da studenti di scuola media superiore di alcuni istituti scolastici rappresentativi delle province di questa regione, in collaborazione con i rispettivi comandi provinciali della legione carabinieri “Puglia”, nell’ambito delle iniziative per la diffusione della cultura della legalità.

All’evento in questione, che si inserisce nella più ampia attività di diffusione della cultura della legalità tra i giovani promossa dall’arma dei carabinieri, attraverso una campagna annuale con incontri presso le scuole medie e superiori di tutto il territorio nazionale, visite di gruppi di studenti presso strutture dell’arma, progetti ad hoc condotti con gli enti locali e il mondo associazionistico di settore, è intervenuto il comandante della legione carabinieri puglia, il generale Alfonso Manzo.

Il cortometraggio realizzato dal comando provinciale di lecce e dal liceo scientifico “Da Vinci” di Maglie è stato il più applaudito dal pubblico presente all’evento ed ha riscosso molto successo per la tematica affrontata ed il messaggio che ha inteso lanciare in occasione della particolare giornata in linea con quanto pubblicato dalla stampa in questi giorni e che vede mezzo milione di bambini testimoni in casa di violenze.

Il video verrà proposto nei prossimi mesi in occasione dei futuri incontri che l’Arma dei carabinieri terrà presso gli istituti scolastici interessati dalle iniziziative sulla cultura della legalità.