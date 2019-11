LECCE – La vendita dei biglietti del settore ospiti validi per la gara del Campionato di Serie A 2019/2020 Lazio – Lecce, in programma , presso lo Stadio “Olimpico” di Roma, con inizio alle ore 15:00, sarà attiva dalle ore 16:00 di lunedì 04 novembre.

Questi i prezzi e modalità di acquisto:

È possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti, al costo di € 20,00, senza obbligo di Fidelity Card, presso tutti i punti vendita/ricevitorie LIS/LOTTOMATICA della rete “calcio ospiti” abilitate sul territorio nazionale (sport.ticketone.it) ed online sul sito www.listicket.it e www.ticketone.it.

È prevista un’unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fascia di età. I bambini di 4 anni nati a partire dal accedono allo stadio gratuitamente e senza tagliando.

Il termine della vendita dei biglietti del settore ospiti è fissato per le ore 19:00 di 09 novembre. Divieto di cambio nominativo.

Procedura ingresso striscioni:

Per poter richiedere l’autorizzazione per l’introduzione all’interno dello stadio di striscioni, bandiere o organizzare una coreografia è necessario compilare il modulo disponibile su www.sslazio.it ed inviarlo a mezzo mail slo@sslazio.it oppure via fax al numero 06.3237466.

Come raggiungere lo stadio:

– IN AUTO

Arrivando da Milano, Firenze, Bologna (Autostrada A1).

Uscire sul G.R.A. direzione Flaminia, prendere l’uscita N° 5 (Flaminia), quindi seguire le indicazioni per lo stadio (Foro Italico).

Arrivando da Pescara, l’Aquila (Autostrada A24) ​

Uscire sul G.R.A. direzione autostrada Roma-Firenze (A1), prendere l’uscita N° 5 (Flaminia), quindi seguire le indicazioni per lo stadio (Foro Italico).

Arrivando da Napoli (Autostrada A2) .

Uscire sul G.R.A. direzione autostrada Roma-Firenze (A1), prendere l’uscita N° 5 (Flaminia), quindi seguire le indicazioni per lo stadio (Foro Italico).

– IN BUS o TRAM

Prendere la Metropolitana A (Linea Rossa) e scendere alla fermata Ottaviano-San Pietro. Prendere il bus #32 e scendere alla fermata di Piazzale della Farnesina, a pochi metri dallo Stadio Olimpico di Roma.

Prendere la Metropolitana A (Linea Rossa) e scendere alla fermata Flaminio. Prendere il tram #2 e scendere alla fermata di Piazza Mancini, sul lato opposto del Tevere rispetto allo Stadio Olimpico di Roma.

Prendere la Metropolitana A (Linea Rossa) e scendere alla fermata Lepanto (tra Ottaviano- San Pietro Flaminio). Prendere il bus #280 per lo Stadio Olimpico di Roma.

Prendere la Metropolitana B (Linea Blu) e scendere alla fermata Termini. Effettuare il cambio di linea salendo sulla Metropolitana A (Linea Rossa – direzione Battistini). Successivamente seguire le indicazioni precedenti.

– IN TRENO

Arrivando alla Stazione Termini (a 6 km dallo Stadio Olimpico di Roma) ​

Prendere la Metropolitana A (Linea Rossa), direzione Battistini, e seguire le indicazioni precedenti

Arrivando alla Stazione Tiburtina ​

Prendere la Metropolitana B (Linea Blu), direzione Laurentina, e scendere alla fermata Termini. Effettuare il cambio di linea salendo sulla Metropolitana A (Linea Rossa), direzione Battistini, e seguire le indicazioni precedenti

Arrivando alla Stazione Ostiense ​

Prendere la Metropolitana B (Linea Blu) alla fermata Piramide, direzione Rebibbia, e scendere alla fermata Termini. Effettuare il cambio di linea salendo sulla Metropolitana A (Linea Rossa – direzione Battistini). Successivamente seguire le indicazioni precedenti

– IN AEREO

Arrivando all’Aeroporto Leonardo da Vinci – Fiumicino (40 km di distanza) ​

Prendere i treni per Termini, Ostiense, Tiburtina e seguire le indicazioni precedenti, oppure con l’automobile prendere l’Autostrada Roma-Fiumicino e raggiunto il G.R.A. prendere l’uscita N° 6 (Flaminia-Tor di Quinto)

Arrivando all’Aeroporto di Ciampino

Prendere il bus per Termini via Anagnina (Linea A Rossa), che parte nelle vicinanze dell’uscita dal Terminal degli Arrivi. Successivamente prendere la Metropolitana con tre possibili opzioni: Ottaviano, Lepanto e Flaminio. Oppure in macchina, entrare direttamente sul G.R.A. per prendere l’uscita N° 6 (Flaminia) e successivamente seguire le indicazioni per lo stadio (Foro Italico).