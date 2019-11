LECCE – La benedizione da parte dell’arcivescovo Michele Seccia, di un nuovo automezzo furgonato che servirà all’Emporio della solidarietà di via Adua a Lecce per fare ogni giorno il giro dei supermercati e raccogliere le donazioni di alimenti freschi che altrimenti andrebbero al macero, ha segnato per la Chiesa di Lecce la prima tappa di preparazione alla terza Giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco.

L’Emporio, espressione concreta della Caritas di Lecce da 5 anni offre aiuti alimentari ma non solo a circa 600 famiglie della città e rifornisce a volte anche le mense delle parrocchie urbane compresa quella aperta ogni giorno nella Casa della Carita di Corte G. Stella, nel centro storico.

Per domenica prossima invece, Giornata mondiale dei poveri la Caritas ha programmato due momenti significativi: uno di carattere liturgico e l’altro di condivisione fraterna.

Alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Rosa la celebrazione eucaristica per i poveri e con i poveri sarà presieduta da monsignor Cristoforo Palmieri, vincenziano e vescovo emerito di Rreshen in Albania (Seccia è assente perché in pellegrinaggio in Terra Santa).

A seguire, il pranzo offerto presso il ristorante dell’hotel Zenit di via Adriatica da tanti benefattori che hanno aderito all’iniziativa del “Pranzo sospeso”della Caritas diocesana. Si prevedono a tavola circa 180 persone se si calcolano coloro che quotidianamente si accostano alle mense della città. A servirli ci saranno i volontari Caritas provenienti da tutte le parrocchie urbane.

Fino a domenica – fa sapere monsignor Nicola Macculi, direttore della Caritas diocesana – c’è ancora tempo per offrire un “pranzo sospeso”. Chi vorrà potrà versare la somma di 12 euro (il costo di un pasto fino al dolce) o chiamando i numeri 3396803360 e 3456969480, oppure recandosi presso i referenti delle mense e dei centri ristoro presenti a Lecce alla Casa della carita, a Santa Rosa, dalle Vincenziane di via Petraglione, al Duomo, al Sacro Cuore e a San Lazzaro.

Ultima tappa venerdì 22 novembre presso la redazione leccese del Nuovo Quotidiano di Puglia dove l’arcivescovo, il sindaco Carlo Salvemini e il direttore del giornale, Claudio Scamardella commenteranno i dati dell’ultimo rapporto sulla povertà a Lecce fresco di pubblicazione, frutto della ricerca della sociologa di riferimento della Caritas diocesana, Serena Quarta.