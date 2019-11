LECCE – “Rispetto alla medesima richiesta giunta lo scorso anno da parte della ditta Europark, le condizioni che non consentono l’installazione della ruota panoramica in Piazza Libertini non sono cambiate.” Dichiara l’assessore alle Attività produttive e Spettacolo Paolo Foresio, in replica al consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Guido. “È ancora presente la gru del cantiere delle Poste e a condizioni immutate il parere della Soprintendenza non potrebbe che essere negativo. L’amministrazione si è fatta carico di indicare una possibile alternativa, più funzionale e soprattutto più sicura per i cittadini e per le ditte che vorranno portare a Lecce una grande attrazione dello spettacolo viaggiante, così è definita dal punto di vista normativo, come la ruota panoramica. Che con le sue 26 tonnellate di peso è cosa diversa e ben più impegnativa di una bancarella o di un palco per un concerto.”

“C’è poco altro da aggiungere, salvo il fatto che stupisce che un amministratore pubblico di lungo corso come Guido non sappia che nella valutazione di questo genere di richieste non c’è discrezionalità politica ma responsabilità tecnica. E se il dirigente, dopo aver valutato pareri e regolamenti, non ritiene che sussistano le condizioni per l’autorizzazione in Piazza Libertini, e che invece sussistano per un’area come per esempio quella del Foro Boario, l’ assessore non può certo obbligarlo a firmare gli atti. Da parte mia rispetto le valutazioni tecniche effettuate con scrupolo dagli uffici mettendo al primo posto la tutela del decoro e ancor più della sicurezza dei cittadini e indicando alternative valide per chi voglia investire in questo tipo di attrazione”.