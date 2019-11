LECCE – Il 27 ottobre ad Altamura con la FINALE NAZIONALE CSEN, si è conclusa la stagione del softair. Gara entusiasmante e per niente facile proposta dall’organizzazione, che prevedeva al nastro di partenza i 15 team qualificatisi dai vari gironi regionali, con una fase di intelligence svolta ad Altamura, e una fase Combat nella zona limitrofa della città. Location spettacolari e obiettivi ben strutturati, sono stati la cornice dove le squadre si sono misurate e hanno faticato molto per portare a termine la gara durata 24 ore.

Così il podio della FINALE NAZIONALE CSEN “TROFEO APULIA”.

1^classificato DANGER AIRSOFTCLUB SALENTO (GALATINA – LE)

2^classificato SOLDIERS OF FURTUNE (LATINA)

3^classificato TASK FORCE CAMPANIA FELIX (CAMPANIA)

Così dalla qualificazione regionale ad una gara strepitosa nella finale nazionale, i DANGER AIRSOFTCLUB SALENTO diventano CAMPIONI D’ITALIA 2019, diventando anche il primo club pugliese a vincere l’ambito titolo.

La Finale nazionale è stata organizzata dal CISA (comitato interregionale soft air) riproponendo l’ambito “TROFEO APULIA”, in quanto è stata scelta la Puglia come regione ospitante (dopo Lombardia e Lazio, nelle passate edizioni). La Puglia da sempre è una ragione rinomata per la promozione del softair, del territorio e dello sport, come elemento sano e aggregativo a contatto con la natura.

Terminata la stagione si preparano già i gironi di qualificazione regionale del nuovo campionato, l’obiettivo per tutti è la FINALE NAZIONALE CSEN 2020 che l’anno prossimo si disputerà in TOSCANA.

