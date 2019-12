LECCE – Si terrà lunedì 9 presso l’Hotel President di Lecce, la quindicesima edizione della Festa del Volley Salentino. L’appuntamento, che traccerà un bilancio sul 2019 che sta per concludersi, darà come sempre la possibilità a tutti i protagonisti della pallavolo salentina di passare insieme una serata per ripercorrere le tappe più importanti della passata stagione, insieme ad ospiti speciali del volley nazionale e regionale, e per proiettarsi alla nuova stagione ormai nel pieno del suo svolgimento, che avrà alcuni appuntamenti di rilievo nel 2020. Come di consueto, la festa del volley salentino è anche l’occasione per premiare chi si è contraddistinto nella passata stagione in termini di risultati sportivi raggiunti. Premi per società che hanno conquistato titoli territoriali e regionali di serie e di categoria, per gli arbitri che hanno conquistato promozioni nella propria carriera, per dirigenti, tecnici e atleti che si sono distinti per impegno dentro e fuori dal campo.

Tra i premi per le società spicca quello che sarà assegnato all’Assi Manzoni Brindisi, inglobata nel mondo del volley salentino dopo la scomparsa del CT FIPAV Brindisi, per i 50 anni di militanza nel mondo della pallavolo. Saranno inoltre consegnati i premi alle squadre in graduatoria per l’incentivazione dell’attività territoriale, new entry tra le iniziative del CT FIPAV Lecce per le società che hanno lavorato particolarmente in termini di attività e tesseramento nell’ultima stagione. A ricevere il premio come miglior atleta della passata stagione sarà la brindisina Viviana Vincenti che dopo una vita passata sul campo da gioco ha deciso di abbandonare il ruolo di atleta, svestendo la maglia da gioco per indossare la giacca da dirigente di Cutrofiano. Saranno premiati inoltre la miglior promessa della passata stagione, il miglior tecnico con il “trofeo Fernando Panico” e lo sportivo dell’anno.

Sarà inoltre l’occasione per tuffarsi in un 2020 che vedrà il Salento in vetrina per quanto riguarda il volley giovanile, sarà Lecce infatti la sede della fase finale dell’europeo maschile u18: “Ci prepariamo ad un 2020 ricco di impegni – ha dichiarato il presidente del CT FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni – per la pallavolo salentina e questo non può che inorgoglirci e riempirci di entusiasmo. Ci tengo a ringraziare per queste attenzioni la Federazione Italiana Pallavolo con la speranza di poter ricambiare a livello organizzativo nel migliore dei modi. Siamo felici di poter abbracciare la grande famiglia della pallavolo salentina in un appuntamento, come quello della festa del volley, diventato ormai una colonna della stagione pallavolistica. E’ grazie all’impegno di tutte le società e di chi ruota intorno a queste che la pallavolo salentina può vantarsi di essere tra i movimenti più in vita del panorama nazionale italiano potendo sfornare ogni anno atleti di importante valore con la speranza di poterli vedere indossare maglie importanti nella loro carriera. Ci tengo a sottolineare quanto, come Comitato, abbiamo voluto investire sull’incentivazione dell’attività territoriale perchè è giusto premiare chi quotidianamente lavora in palestra per la crescita dei piccoli atleti e del movimento”.

Alla serata prenderanno parte oltre all’intero comitato territoriale insieme al suo presidente Pierandrea Piccinni, anche il Vice Presidente della Federazione Italiana Pallavolo Giuseppe Manfredi, il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Puglia Paolo Indiveri e il responsabile squadre nazionali di beach volley Luigi Dell’Anna.